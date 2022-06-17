Пусть себе сидят там, – Огрызко эмоционально высказался об оставшихся в России украинцах

Несмотря на полномасштабную войну на заработках в России, до сих пор находится часть украинцев. Эксперты считают, что эти люди должны остаться там, потому что они не выбрали свою родину.

Об этом 24 каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Он отметил, что украинцы, для которых их страна является родиной, уже давно в Украине.

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"А те, которые променяли свою родину на заработки, пусть сидят на чужбине и помогают России убивать своих соотечественников", – ответил Огрызко.

По его мнению, морального права думать о том, что происходит у тех украинцев, у нас нет, о них нужно забыть.

Этим тезисом (о заработках – 24 канал) прикрывалось много людей. Они говорили, что нам не следует разрывать дипломатические отношения с Россией. Почему же находящиеся там не думают о своей стране и помогают агрессору?,

– спрашивает бывший министр.

Сколько времени может занять процедура введения визового режима в Россию? Огрызко объяснил, что Кабинет Министров принял решение о визовом режиме 17 июня.

"Итак, согласно постановлению, с 1 июля ни один россиянин не сможет въехать в Украину без визы. Это простая процедура, здесь не нужно долгих переговоров, голосований или согласований", – сказал он.

Что будет с украинцем, какой кафиры депортировали в Россию? По словам бывшего министра, эти люди не имеют никакого отношения к визовому режиму.

"Это украинские граждане. И когда будет возможно, они вернутся в Украину и продемонстрируют на границе украинский паспорт", – ответил Огрызко.

Владимир Огрызко о визовом режиме с Россией и сидящих в РФ украинцах:

Ввести визовый режим было предложено в петиции на сайте президента. Владимир Зеленский это предложение поддержал.Еще 11 февраля, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, появилась петиция "Создать визовый режим для граждан России". Она набрала 26 742 голоса , а затем президент ее рассмотрел и поддержал, а затем поручил правительству разработать соответствующее постановление.

Кстати, Украина продолжает приближаться к возможности стать кандидатом в члены ЕС. Так, 17 июня Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить такой статус нашему государству. Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что это, конечно, при условии, что в стране будет проведен ряд важных реформ.

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