Про це 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. Він наголосив, що ті українці, для яких їхня країна є батьківщиною, вже давно в Україні.

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"А ті, які проміняли свою батьківщину на заробітки, хай собі сидять на чужині і допомагають Росії вбивати своїх співвітчизників", – відповів Огризко.

На його думку, морального права думати про те, що відбувається в тих українців, ми не маємо, про них треба забути.

Цією тезою (про заробітки – 24 канал) прикривалося багато людей. Вони казали, що нам не варто розривати дипломатичні відносини з Росією. Чому ж ті, хто перебуває там, не думають про свою країну та допомагають агресору?,

– запитує колишній міністр.

Скільки часу може зайняти процедура введення візового режиму з Росією? Огризко пояснив, що Кабінет Міністрів прийняв рішення про візовий режим 17 червня.

"Тож, згідно з постановою, з 1 липня жоден росіянин не зможе в’їхати до України без візи. Це проста процедура, тут не треба довгих перемовин, голосувань чи узгоджень", – сказав він.

Що буде з українцям, який окупанти депортували в Росію? За словами колишнього міністра, ці люди не мають жодного відношення до візового режиму.

"Це українські громадяни. І коли буде можливітсь, вони повернуться до України та продемонструють на кордоні український паспорт", – відповів Огризко.

Володимир Огризко про візовий режим з Росією та українців, які сидять в РФ:

Цікаво! Запровадити візовий режим запропонували у петиції на сайті президента. Володимир Зеленський цю пропозицію підтримав.



Ще 11 лютого, тобто до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з'явилася петиція "Створити візовий режим для громадян Росії". Вона набрала 26 742 голоси, а відтак президент її розглянув та підтримав, а згодом доручив уряду розробити відповідну постанову.

До слова, Україна продовжує наближуватись до можливості стати кандидатом у члени ЄС. Так, 17 червня Єврокомісія офіційно рекомендувала надати такий статус нашій державі. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це, звісно, за умови, що в країні буде проведено низку важливих реформ.

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