Про це 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. Він наголосив, що ті українці, для яких їхня країна є батьківщиною, вже давно в Україні.
До теми Уряд офіційно ввів візовий режим для російських громадян з 1 липня
"А ті, які проміняли свою батьківщину на заробітки, хай собі сидять на чужині і допомагають Росії вбивати своїх співвітчизників", – відповів Огризко.
На його думку, морального права думати про те, що відбувається в тих українців, ми не маємо, про них треба забути.
Цією тезою (про заробітки – 24 канал) прикривалося багато людей. Вони казали, що нам не варто розривати дипломатичні відносини з Росією. Чому ж ті, хто перебуває там, не думають про свою країну та допомагають агресору?,
– запитує колишній міністр.
Скільки часу може зайняти процедура введення візового режиму з Росією? Огризко пояснив, що Кабінет Міністрів прийняв рішення про візовий режим 17 червня.
"Тож, згідно з постановою, з 1 липня жоден росіянин не зможе в’їхати до України без візи. Це проста процедура, тут не треба довгих перемовин, голосувань чи узгоджень", – сказав він.
Що буде з українцям, який окупанти депортували в Росію? За словами колишнього міністра, ці люди не мають жодного відношення до візового режиму.
"Це українські громадяни. І коли буде можливітсь, вони повернуться до України та продемонструють на кордоні український паспорт", – відповів Огризко.
Володимир Огризко про візовий режим з Росією та українців, які сидять в РФ:
До слова, Україна продовжує наближуватись до можливості стати кандидатом у члени ЄС. Так, 17 червня Єврокомісія офіційно рекомендувала надати такий статус нашій державі. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це, звісно, за умови, що в країні буде проведено низку важливих реформ.
Відео до теми – Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії