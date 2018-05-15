Пусть СБУ занимается финансовыми схемами, а не обвинениями в государственной измене, — Попова

Служба безопасности Украины все чаще сообщает о раскрытии деятельности сети подконтрольных России СМИ. К примеру, обыски в офисе информационного агентства "РИА Новости Украина" и задержание его директора Кирилла Вышинского, поэтому юридические силы усиливают свою работу относительно российской пропаганды.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала эксперт ОО "ИнформБезпека", экс-заместитель министра информполитики Татьяна Попова.

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По ее словам, у нас замечательное законодательство, но нам не хватает стратегического мышления у юристов, которые бы готовы были доводить такие дела до конца.

"Нужно не в прямом смысле запрещать российские СМИ, ведь начнутся финансовые беспорядки, а искать другие методы", – отметила Татьяна Попова.

Также Попова добавила, что лучше бы СБУ сконцентрировалась на финансовой схеме заведения денег и на том, куда их распространяло издание "РИА Новости Украина". Чем без доказательств обвиняли в государственной измене Кирилла Вышинского.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от РФ.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.