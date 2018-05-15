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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Нехай СБУ займається фінансовими схемами, а не звинуваченнями в державній зраді, — Попова

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Тетяна Попова
Тетяна Попова / Фото з відкритих джерел

Служба безпеки України все частіше повідомляє про розкриття діяльності мережі підконтрольних Росії ЗМІ. До прикладу, обшуки в офісі інформаційного агентства "РИА Новости Украина" та затримання його директора Кирила Вишинського.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповіла експертка ГО "ІнформБезпеки", екс-заступник міністра інформполітики Тетяна Попова.

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За її словами, в нас чудове законодавство, та нам не вистачає стратегічного мислення юристів, які б готові були доводити такі справи до кінця.

"Потрібно не в прямому значенні забороняти російські ЗМІ, адже розпочнуться фінансові заворушення, а тому шукати інші методи", – зазначила Тетяна Попова.

Також Попова додала, що краще б СБУ сконцентрувалася на фінансовій схемі заведення грошей та, куди їх розповсюджувала "РИА Новости Украина". Аніж без доказів звинувачувати в державній зраді Кирила Вишинського.

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Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від РФ.

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Обшуки в київському офісі "РИА Новости" СБУ Медіа ЗМІ журналісти Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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