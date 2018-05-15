Нехай СБУ займається фінансовими схемами, а не звинуваченнями в державній зраді, — Попова

Служба безпеки України все частіше повідомляє про розкриття діяльності мережі підконтрольних Росії ЗМІ. До прикладу, обшуки в офісі інформаційного агентства "РИА Новости Украина" та затримання його директора Кирила Вишинського.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповіла експертка ГО "ІнформБезпеки", екс-заступник міністра інформполітики Тетяна Попова.

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За її словами, в нас чудове законодавство, та нам не вистачає стратегічного мислення юристів, які б готові були доводити такі справи до кінця.

"Потрібно не в прямому значенні забороняти російські ЗМІ, адже розпочнуться фінансові заворушення, а тому шукати інші методи", – зазначила Тетяна Попова.

Також Попова додала, що краще б СБУ сконцентрувалася на фінансовій схемі заведення грошей та, куди їх розповсюджувала "РИА Новости Украина". Аніж без доказів звинувачувати в державній зраді Кирила Вишинського.

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Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.



Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від РФ.



Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.