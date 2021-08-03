Пустыни, торнадо и арктическая зима: какой будет погода в Украине через 80 лет

Ученые и климатологи убеждены, что к 2100 году климат в Украине кардинально поменяется. Так, территория нашей страны постепенно начнет превращаться в пустыню.

Через несколько десятков лет Украина станет похожа на Австралию. Об этом со ссылкой на исследование "BBC-Украина" заявил глава Постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой.

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Изменения во временах года

Лето

Климат в Украине постепенно будет становиться более теплым и сухим. Территория будет превращаться в пустыню с юго-востока на северо-запад. Из-за этого лето станет очень жарким и засушливым. В то же время долгие периоды засухи будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями.

Зима

Зима в Украине станет нестабильной. Синоптики советуют готовиться к "температурным качелям". Настоящей снежной зимы будет становиться все меньше, однако периодами к нам будут поступать аномальные похолодания из Арктики с сильными снегопадами.

Аномальные природные явления

Стихийные бедствия станут привычными для украинцев. Засуха и сильные ветры будут вызывать пыльные бури. Непредсказуемый климат приведет к увеличению пожаров, засух, торнадо, ураганов, и сильных осадков.

Потеря черноземов

Из-за климатических изменений, большинство знаменитых украинских черноземов превратятся в зону "рискованного земледелия". Вместо сои и кукурузы, Украина сможет выращивать только пшеницу и подсолнухи.

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В Украину приползут ядовитые змеи

Изменение условий существования приведет к миграции флоры и фауны. По словам Ялового, к нам уже переселились розовые пеликаны, шакалы и степные лисы из Центральной Азии. Совсем скоро фауну Украины могут пополнить:

новые виды ядовитых змей,

сухопутные черепахи,

много насекомых и птиц.

Новые болезни

Потепление угрожает распространением в Украине болезней. Новые виды животных, птиц и насекомых могут распространять птичий грипп, лихорадку восточного Нила, болезнь Лайма и бешенство.

Сценарий, при котором возможны такие климатические изменения, предполагает, что к 2100 году общая температура планеты вырастет на 2 – 2,5 градуса. Однако, если средняя температура поднимется на 3 – 4 градуса, то Украина достаточно быстро рискует превратиться в пустыню.