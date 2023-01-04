Ключевое время на пути Украины в ЕС стартовало: Кулеба получил важное приглашение
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба заявил, что 2023 станет очень важным на пути Украины в ЕС. В частности, ключевыми являются даже зимние месяцы.
Глава МИД Украины рассказал, что получил приглашение от Жозепа Борреля поучаствовать в заседании Совета министров иностранных дел ЕС. Оно состоится уже в январе этого года.
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Этот год и уже эти зимние месяцы станут очень важны на пути членства Украины в ЕС. Я получил приглашение от Жозепа Борреля принять участие в первом в 2023 году заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится в январе,
– заявил Кулеба.
Глава МИД Украины добавил, что важной темой станет подготовка к саммиту Украина – ЕС. Темами саммита будут:
- имплементация формулы мира президента Владимира Зеленского;
- усиление санкций против России.
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- Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен в 2023 году провели первый разговор. Президент Еврокомиссии заверила, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.
- Кроме того, уже скоро Евросоюз начнет перечислять средства из согласованного пакета макрофинансовой помощи.