Путь закона о статусе олигархов: кого поссорил, а кого объединил
Источник:24 канал
В начале июня Владимир Зеленский объявил войну влиятельным и богатым людям. Руководство "Слуги народа" намекало, что за неголосование можно и вылететь из фракции.
Поэтому кроме депутата, которую связывают с Ринатом Ахметовым, Людмилы Буймистер, никто не критиковал документ. В то же время в других фракциях жаловались, что законопроект лишь имитирует борьбу.
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Ведь олигархом будет считаться любой – тот, кто отвечает трем критериям из четырех:
- влияет на медиа;
- на политическую жизнь;
- является бенефициаром монопольной компании;
- владеет активами на сумму более 2 миллиардов гривен.
Наказание для таких нарушителей не слишком эффективно. "Им запретят приобрести крупные объекты во время приватизации. Им не разрешено спонсировать крупные партии", – пояснила председатель партии "Голос" Кира Рудык.
Закон имел шансы "покрыться пылью"
Поэтому документ имел все шансы "покрыться пылью" на законотворческой полке. Его заспамили правками – их более тысячи. Впоследствии решили отправить на проверку конституционности в Венецианскую комиссию.
Инициатор омбудсмен Людмила Денисова объясняла, что он нарушает права человека. Рассмотрение в международном органе, в лучшем случае, могло завершиться через 3 месяца.
Не может быть никаких ограничений в правах по любым признакам, в том числе и по имущественному положению.
Впрочем "Слуга народа" решила не затягивать и рассматривать законопроект на этой неделе. Из-за чего в фракции возник конфликт с Дмитрием Разумковым. Тот сетовал на нарушение регламента.
Действует ли Разумков в интересах олигархов – однозначно да. Любому олигарху будет неприятно попасть в список олигархов,
– сказал народный депутат от "Справедливости" Ярослав Юрчишин.
Он считает, что основной проблемой от "Слуги народа" это не так принять действенный механизм, как показать, "кто в доме хозяин".
Все же документ вынесли в зал. После долгих переговоров и блокирования трибуны депутаты проголосовали за законопроект по сокращенной программе. В результате 279 голосов – "за".
Путь законопроекта о статусе олигархов: смотрите видео
Реестр создадут через полгода
Впрочем похоже на то, что не скоро "попьют олигарховской крови". Только через пол года Совет нацбезопасности и обороны создаст реестр самых влиятельных. А вот с декларированием контактов с олигархами – еще сложнее.
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Никто не будет контролировать общение с "виновниками законопроекта". Да и наказание за ложь в таких декларациях не предусмотрена.
Я считаю, что надо еще один закон добавлять. Будет уголовная ответственность за ложь в декларациях.
Другая угроза состоит в том, что Конституционный Суд может заблокировать законопроект из-за того, что СНБО не имеет полномочий создавать реестр олигархов. Поэтому не известно, заработает ли даже закон.