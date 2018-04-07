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Путешественники со всего мира назвали наилучшие и наихудшие аэропорта

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Аэропорт
Аэропорт "Чанги" в Сингапуре / Фото из открытых источников

Как наилучшие, так и наихудшие аэропорта мира располагаются в Европе, правда первую строчку занимает аэропорт в Азии.

Такое мнение высказали путешественники со всего мира, которые приняли участие в опросе, организованном одной из онлайн туристических компаний, передает ресурс Euronews.

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Так, в соответствии с предпочтениями туристов, наилучшим аэропортом мира является сингапурский "Чанги". Далее следуют аэропорта в Цюрихе, стамбульский "Ататюрк", Копенгагенский и мюнхенский аэродромы. Во вторую же половину десятка лучших входят аэропорта Дюссельдорфа, Франкфурта, мадридский "Барахас", римский "Фьюмичино" и лондонский "Хитроу".


Как подчеркивает издание, аэропорт в Цюрихе является лучшим в мире по качеству зон ожидания, поскольку здесь можно услышать не только звуки Альп (колокольчики на коровах и звук альпийского рога), но и можно сфотографироваться с виртуальным Роджером Федерером, который является живой легендой тенниса.

Если сравнивать с прошлогодним списком, то в топ-10 остались только три аэропорта – Цюрих, Мюнхен и Франкфурт.

Заметим, что в десятку наихудших попали и те аэропорта, которые располагаются в городах с лучшими аэродромами. Так, в пятерку худших попали лондонский "Лутон", берлинские "Шенефельд" и "Тегель", римский "Чиампино", а худшим признан аэропорт в марокканской Касабланке имени Мухаммеда V.

Теги: LifeStyle авиация Великобритания Швейцария Путешествия Новости Турции Сингапур отдых
Источник: 24 Канал
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