Пути наступления России, "захват Киева" за 2 дня и разведданные: интервью с Дмитрием Золотухиным

США регулярно публикуют новые данные о планах Кремля относительно Украины. В них, в частности, называются возможные пути наступления России и детали возможной спецоперации.

Зачем обнародуют данные разведки США, в чем причина сдержанной реакции Турции и Франции на события вокруг Украины и почему этот период войдет в учебники – в блиц-интервью сайту 24 канала рассказал бывший заместитель министра информационной политики (2014 – 2019), эксперт по информационной политике Дмитрий Золотухин.

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Варианты наступления России и "захват" Киева

Дмитрий, прокомментируйте информацию разведки США о 9 путях наступления России.

Основная задача специальных служб всех стран – проводить специальные операции против врага и оказывать опосредованное нелегальное влияние для достижения политическим руководством своих внутриполитических и внешнеполитических целей.

Разведка – это политически безопасный инструмент в руках президента. Медиа – это инструмент в руках разведки.

Эксперт по информационной политике Дмитрий Золотухин / Фото из архива автора

Если бы Владимир Зеленский вкладывал в украинскую разведку столько же ресурсов, сколько в свои вкладывает Байден, мы бы и не такие неожиданности увидели.

Зачем, по вашему мнению, американцы обнародуют данные о российском наступлении?

Для того чтобы достичь геополитического и когнитивного превосходства над противником в информационном пространстве. И в это время я могу со всей ответственностью констатировать, что они достигли своей цели. Этот период войдет в учебники спецслужб по всему миру.

Почему некоторые страны, например Турция и Франция, не говорят в унисон с Вашингтоном, а, наоборот, относятся с "осторожностью" к информации о войне?

Это очевидно. Потому что у Турции и Франции иные геополитические цели.

США пытаются сорвать планы Путина / Фото Getty Images

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Насколько обоснованны заявления Пентагона о возможности захвата Киева за 2 дня?

Такие заявления обоснованы исключительно достижением Вашингтоном своих геополитических целей. И они очень успешны в этом.

Разведанные США

Некоторые эксперты считают, что Белый дом намеренно публикует планы Кремля, чтобы сбить с толку Путина. Каково Ваше мнение на этот счет?

Насколько я знаю, американские органы власти сами признали именно этот факт.

Что имел в виду Зеленский, когда говорил, что мы прислушиваемся к предостережениям Запада, но у нас есть своя разведка?

К сожалению, у меня нет возможности понимать и интерпретировать президента Зеленского и то, что он хотел сказать.

Победа Украины – одна из целей США / Фото Getty Images

Существует еще мнение, что создавая потасовку в информационном пространстве, Америка мобилизует союзников вокруг нас.

Я не думаю, что цель деятельности государственных органов США – служение налогоплательщикам другой страны.

США мобилизуют союзников вокруг своих целей. К счастью, победа Украины в войне с Россией – одна из целей США, за что мы должны быть благодарны.

На чьей стороне немцы в этой истории? Кажется, что сообщения оттуда о лагерях и тому подобное только способствуют России в ее информационной войне против нас. Вам так не кажется?

Немцы всегда на стороне своих кошельков. Так было и так будет. Надо с этим смириться.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.