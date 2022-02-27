На пути в Средневековье: AMD и Intel оставят Россию без видеокарт и процессоров

Российские оккупанты терпят не только те потери, которые им наносят ВСУ и территориальная оборона. Агрессору придется ощутить последствия за преступное и коварное нападение на Украину абсолютно во всех сферах.

За военное нападение на Украину будет вынуждена заплатить высокую цену. Убитые военные и уничтоженная техника дополняют санкции международного сообщества и крупных компаний. Уже совсем скоро оккупант может быть отрезан от всего мира.

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AMD и Intel присоединились к санкциям

Компании AMD и Intel, специализирующиеся на производстве компьютерных процессоров и видеокарт, решили прекратить сотрудничество с Россией. Они перестанут поставлять оккупанту свою продукцию.

Также сообщается, что китайские поставщики получили запрет от Intel отправлять процессоры в Россию. Обе компании объявили о своем решении в устной форме. Причиной санкций назвали нападение России на Украину, против которого выступает и объединяется весь мир.

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