Росія за військовий напад на Україну буде змушена заплатити високу ціну. Убитих військових та знищену техніку доповнюють санкції міжнародної спільноти та великих компаній. Вже зовсім скоро окупант може бути відрізаним від усього світу.

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AMD та Intel долучилися до санкцій

Компанії AMD та Intel, які спеціалізуються на виготовленні комп'ютерних процесорів та відеокарт, вирішили припинити співпрацю з Росією. Вони перестануть постачати окупанту свою продукцію.

Також повідомляється, що китайські постачальники отримали заборону від Intel відправляти процесори у Росію. Обидві компанії оголосили про своє рішення в усній формі. Причиною санкцій вони назвали напад Росії на Україну, проти якого виступає та об'єднується увесь світ.

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