Путин начинал войну "второй армией мира", а сегодня у него четвертая армия в России

В Кремле постепенно обостряется ситуация во властных кругах, в частности Кадыров и Пригожин открыто критикуют Шойгу. Путин сегодня почти не имеет инструментов влияния на своих приспешников.

Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, российский президент выступает в качестве пассивного наблюдателя и думает над тем, как ему остаться у власти и сохранить жизнь.

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"Путин – 4 человек по влиянию в России"

Да, сегодня самая сильная армия в России, вероятно, у владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Второе и третье "места" между собой делят глава Чечни Рамзан Кадыров и командующий Росгвардией Виктор Золотов. В то время как войску российского президента остается "занять" только четвертое место.

Раньше у него была "вторая армия" в мире, а сегодня у него четвертая по силе в России. Соответственно, если у него четвертая армия по силе, то он 4 – по влиянию,

– заметил политолог.

Он добавил, что еще 7 – 8 месяцев назад российская политика была политикой интриг и денег, то есть у кого больше денег – тот и более влиятельный. Сегодня она стала силовой политикой.

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Путина критикуют его же прихвостни