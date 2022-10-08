Путин начинал войну "второй армией мира", а сегодня у него четвертая армия в России
В Кремле постепенно обостряется ситуация во властных кругах, в частности Кадыров и Пригожин открыто критикуют Шойгу. Путин сегодня почти не имеет инструментов влияния на своих приспешников.
Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, российский президент выступает в качестве пассивного наблюдателя и думает над тем, как ему остаться у власти и сохранить жизнь.
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"Путин – 4 человек по влиянию в России"
Да, сегодня самая сильная армия в России, вероятно, у владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Второе и третье "места" между собой делят глава Чечни Рамзан Кадыров и командующий Росгвардией Виктор Золотов. В то время как войску российского президента остается "занять" только четвертое место.
Раньше у него была "вторая армия" в мире, а сегодня у него четвертая по силе в России. Соответственно, если у него четвертая армия по силе, то он 4 – по влиянию,
– заметил политолог.
Он добавил, что еще 7 – 8 месяцев назад российская политика была политикой интриг и денег, то есть у кого больше денег – тот и более влиятельный. Сегодня она стала силовой политикой.
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Путина критикуют его же прихвостни
- Глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин подвергли критике военное командование России за потерю Лимана. После поражения у Лимана они обвинили российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на обострение ситуации.
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заметил, вероятно, подобные нападки Кадырова и Пригожина на Минобороны России и Сергея Шойгу санкционированы самим Путиным. Кроме того, он добавил, что наблюдается глубокий раскол российского президента с армией.
- Военно-политическое руководство и бизнес-элита уже готовят внутреннюю "партию мира", чтобы подготовить себе "подушку безопасности". Да, руководство Кремля сейчас пытается отмежевать себя от Путина, чтобы сохранить состояние и не разделить его фиаско.
- В The Washinghton Post сообщили, что человек из ближайшего окружения Путина раскритиковал неэффективность управления военной кампанией и указал на ошибки, допущенные ее руководством. Эта ситуация является ярчайшим свидетельством беспорядков в российском руководстве по вопросу войны.