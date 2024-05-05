Российский президент в очередной раз показательно решил доказать свою “набожность”, постояв с зажженными от благодатного огня свечами, а потом – просто пропав. Кроме этого, не обошлось и без классического “поздравления” патриарха Кирилла.
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Путин на богослужении
Российский президент Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в ночь на 5 мая прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение. Как отмечали российские СМИ, диктатор в это время был очень разговорчивым – он все время говорил с Собяниным, лишь изредка отвечая священнику: "Христос воскрес".
Путин и Собянин все богослужение о чем-то перешептывались / росСМИ
Кроме этого, в рамках богослужения Владимир Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками. Последний также выпустил свою речь, в которой он сказал, что христиане "должны быть в стороне от негативных эмоций".
Путин и Собянин исчезли с богослужения так же внезапно, как и появились. Отмечается, что они сначала пошли в алтарь, хотя к нему во время службы допускаются обычно только священнослужители, а потом и вовсе покинули храм Христа Спасителя.
Добавим, что пропагандистские СМИ пишут, что в богослужении в храме Христа Спасителя участвовали епископы из региональных епархий России, представители католической, белорусской и грузинской православных церквей.
Россияне атаковали в Пасху
- В ночь на Пасху россияне запустили по Украине дроны-камикадзе. Даже большой христианский праздник не остановил врага от циничных ударов по инфраструктуре Украины. Больше всего пострадали Харьков и Днепр.
- Воздушные силы рассказали, что в целом россияне выпустили по Украине 24 беспилотника. Защитникам неба удалось ликвидировать 23 из них в пределах Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областей.
- Около 1 часа ночи в Харькове прогремели взрывы. Мэр города подтвердил попадание по жилому сектору в Основянском районе. Терехов рассказал о возгорании трех частных домов. Один из дронов упал в 10 метрах от дома.
- По состоянию на утро в результате дроновой атаки на Харьков 6 человек пострадали. Среди них – трое женщин, двое мужчин и 8-летняя девочка.
- Из-за падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты. Там возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка. К счастью – без пострадавших.