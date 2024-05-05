Російський президент вкотре показово вирішив довести свою "побожність", постоявши з запаленими від благодатного вогню свічками, а тоді – просто пропавши. Окрім цього, не обійшлося й без класичного "привітання" патріарха Кіріла.
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Путін на богослужінні
Російський президент Владімір Путін разом з мером Москви Сергеєм Собяніним у ніч на 5 травня прибув до храму Христа Спасителя на великоднє богослужіння. Як зазначали російські ЗМІ, диктатор у цей час був дуже балакучим – він весь час говорив з Собяніним, лиш зрідка відповідаючи священнику: "Христос воскрес".
Путін та Собянін все богослужіння про щось перешіптувалися / росЗМІ
Окрім цього, у рамках богослужіння Владімір Путін та патріарх Кіріл обмінялися великодніми подарунками. Останній також випустив свою промову, у якій він сказав, що християни "мають бути осторонь негативних емоцій".
Путін та Собянін зникли з богослужіння так само раптово, як і з'явилися. Зазначається, що вони спочатку пішли у вівтар, хоча до нього під час служби допускаються зазвичай лише священнослужителі, а потім і зовсім залишили храм Христа Спасителя.
Додамо, що пропагандистські ЗМІ пишуть, що у богослужінні у храмі Христа Спасителя брали участь єпископи з регіональних єпархій Росії, представники католицької, білоруської та грузинської православних церков.
Росіяни атакували у Великдень
- У ніч проти Великодня росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе. Навіть велике християнське свято не зупинило ворога від цинічних ударів по інфраструктурі України. Найбільше постраждали Харків та Дніпро.
- Повітряні сили розповіли, що загалом росіяни випустили по України 24 безпілотники. Оборонцям неба вдалося ліквідувати 23 з них у межах Харківської, Херсонської та Дніпропетровської областей.
- Близько 1 години ночі у Харкові пролунали вибухи. Мер міста підтвердив влучання по житловому сектору в Основ'янському районі. Терехов розповів про займання трьох приватних будинків. Один з дронів впав за 10 метрів від будинку.
- Станом на ранок внаслідок дронової атаки на Харків 6 людей постраждали. Серед них – троє жінок, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка.
- Через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Там виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка. На щастя – без постраждалих.