Путин – агрессор, он должен поплатиться за это, – Джо Байден

Президент США Джозеф Байден в очередной раз крайне жестко высказался по поводу главы Кремля. Он заявил, что Путин – агрессор. Поэтому он должна заплатить соответствующую цену за свои действия.

Об этом Байден говорил в обращении 11 марта. Также он рассказал, какие шаги в дальнейшем будут делать США для наказания лидера оккупантов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на выступление президента.

Смотрите также США запретят экспорт предметов роскоши в Россию: под запретом ювелирка, часы и алкоголь

"Он должен просить о помощи"

Президент Штатов объяснил, что, прежде всего, важно не ослаблять санкционное давление. Он считает, что к этому должны активно вовлекаться Международный валютный фонд и Всемирный банк. Ведь экономике России нельзя давать развиваться в таких условиях.

Путин – агрессор. Он должен поплатиться за это стабильностью в своей стране, а затем просить финансовую помощь у международного сообщества,

– подчеркнул Джо Байден.

Обращение Джозефа Байдена 11 марта: смотрите видео



Также он добавил, что США продолжают усиливать давление на представителей агрессора. В частности, на коррумпированных российских миллиардеров. Мол, они обворовывают россиян и пытаются спрятать грязные деньги за границей.

Интересно – Россия засекретила уровень безработицы из-за санкций: смотрите видео