Встреча президентов будет проходить в видеорежиме. Помощники Байдена и Путина уже готовятся к разговору.

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По данным СМИ, во время разговора американский лидер якобы планирует предупредить главу Кремля о том, чего ему будет стоить наступление на Украину. Кроме того, Вашингтон будет предлагать пути уменьшения напряжения.

В Кремле дату тоже не называют

Накануне, 29 ноября, в Кремле заявили, что подготовка встречи Байдена и Путина находится на "продвинутой стадии". Вскоре все детали должны быть полностью согласованы.

Что известно о возможном разговоре Путина и Байдена

18 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время президенты США и России могут поговорить о НАТО и Украине. Это будет происходить в видеоформате.

Онлайн-встреча может состояться до конца 2021 года, а может быть и позже.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила эту информацию.

Обратите внимание! Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что напряженность возле нашей границы может быть связана с предстоящим разговором Байдена и Путина. Так глава Кремля якобы пытается укрепить свою позицию.

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