Путин "бережет" Москву и Санкт-Петербург: бойцы из каких регионов России больше всего гибнут в Украине

Российские власти боятся бунтов в крупных городах из-за потерь в войне против Украины. Поэтому и отправляют на войну большое количество населения так называемых депрессивных регионов.

По состоянию на 16 мая 2022 года Россия потеряла в войне против Украины 27 700 своих военных. В самой России есть регионы, где трупы оккупантов идут один за другим. Но есть и такие, где почти нет погибших. Это может свидетельствовать о том, что Кремль пытается избежать лишних потрясений в некоторых регионах из-за количества погибших.

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Откуда больше всего погибших российских оккупантов

Украинский институт будущего решил сравнить количество погибших российских оккупантов с количеством населения в этих регионах. Таким образом, были обнаружены регионы, где наибольшее количество потерь на 100 тысяч населения.

Бурятия – 99 человек на 100 тысяч населения; Тива – 87 человек на 100 тысяч населения; Северная Осетия-Алания – 84 человека на 100 тысяч населения; Костромская область – 58 человек на 100 тысяч населения; Севастополь – 47 человек на 100 тысяч населения; Еврейская автономная область – 45 человек на 100 тысяч населения; Псковская область – 45 человек на 100 тысяч населения; Республика Алтай – 45 человек на 100 тысяч населения; Забайкальский край – 45 человек на 100 тысяч населения; Дагестан и Марий Эл – в обоих регионах 43 человека на 100 тысяч населения.

Однако гораздо важнее выглядят данные о том, в каких регионах России наименьшее количество потерь. Лидерами являются Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Там ни одного признанного труппа. Причин этого может быть несколько, среди которых и малое количество жителей региона.

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Далее следуют Москва, где на 100 тысяч населения – всего 0,23 убитых. И Санкт-Петербург, где этот показатель составляет 2 человека. Из Московской области – всего 3 убитых на 100 тысяч населения.

"Эта цифра важна для нас, для того, чтобы понять, чего больше всего боится Путин. Российская Федерация делает все от себя зависящее, для того, чтобы в Москве и Санкт-Петербурге, ключевых городах, где происходили все революции и в Российской империи, и потом уже в Советском союзе, чтобы в этих городах не было никаких бунтов. И чтобы в этих городах никто не заметил существование войны как таковой", – отметил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

По его словам, российские власти пытаются не допустить, чтобы в этих городах говорили о войне, ведь это может привести к беспорядкам. Это можно назвать "дискомфортом из-за похорон". В депрессивных регионах вероятность роста недовольства количеством гробов менее вероятна. В то время как в Москве и Санкт-Петербурге совсем другой порог терпимости. Правда, в Украинском институте будущего отмечают, что он все равно достаточно высокий, и надеяться на то, что там сейчас начнутся бунты – не стоит.