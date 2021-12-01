Также в ЦРУ отмечают, что потенциальная зона конфликта шире, чем оккупированный Донбасс и Крым. Об этом пишет автор Давид Игнатиус.

Кстати Путин требует от НАТО гарантий, что Украину туда не возьмут

Что пишут американские СМИ

Игнатиус отмечает, что тревожный звонок раздался в ЦРУ, а затем и в правительстве США. Для наращивания войск Россия выбрала самое плохое время, потому что президент США Джо Байден добивался улучшения отношений с Москвой после июньской встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Напряжение росло до ноября. Директор ЦРУ Уильям Бернс уехал в Москву в начале месяца, чтобы предупредить россиян, что вторжение в Украину подорвет российскую экономику и лишит какой-либо надежды на сближение с Западом. Однако, по мнению автора, Путин не выслушал.

Байден имеет "двойную стратегию"

Игнатиус продолжил, что в декабре администрация президента США Джо Байдена придерживается так называемой "двойной стратегии". Чтобы предотвратить российское вторжение, госсекретарь Энтони Блинкен встретился с союзниками НАТО в Латвии. В то же время Белый дом продолжал переговоры с Москвой на высоком уровне. СМИ уже указывали на вероятную встречу Байдена и Путина до конца года.

У Байдена даже предполагают, что количество российских войск у границ может увеличиться. Хотя там уже почти 100 тысяч военнослужащих.

Путин играет в игры с Западом

Колумнист отмечает, что Путин любит играть в интеллектуальные игры с Западом:

Он отправляет войска на фронт, а затем обвиняет США в провокациях,

Агенты Кремля распространяют слухи о заговорах в Киеве.

Путин зовет президента Владимира Зеленского пойти на уступки, а затем отвергает его.

По словам Игнатиуса, бывший офицер ЦРУ, хорошо знающий Украину, объясняет, что Путин "смягчает цель, усиливает усталость, отвлекает правительство". Хотя некоторые аналитики называют игру Путина блефом.

Бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор подчеркнул, что на самом деле Путин плохо относится к США. Игнатиус добавляет, что политик хочет расплаты якобы за унижение России после краха коммунизма.

Кстати, Тейлор рассказал, что предупреждал Зеленского, когда тот хотел договориться о соглашении с Путиным: "Смотрите, чтобы вас не засосало".

Что может помешать планам Путина

Автор подчеркивает, что самой большой проблемой Путина может стать общественное мнение. В частности, не только украинцев, но и россиян.

Несмотря на то, что Путин говорит о мистическом единстве Киева и Москвы, люди в обеих странах не хотят конфликтов.

– утверждает колумнист.

Так, согласно августовскому опросу Национально-демократического института, 76% украинцев хотят полнейшей демократии. Кроме того, 82% украинцев назвали российскую военную агрессию угрозой.

Игнатиус думает, что один из способов остановить Путина – поговорить с ним, как планирует Байден, и предложить достойное отступление.

Однако, если это не удастся и Путин вторгнется в Украину, Вашингтон обсудит с союзниками, как заставить его заплатить как можно большую цену.

Что этому предшествовало