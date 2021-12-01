Також у ЦРУ відзначають, що потенційна зона конфлікту ширша, ніж окупований Донбас та Крим. Про це пише автор Давид Ігнатіус.

До речі Путін вимагає від НАТО гарантій, що Україну туди не візьмуть

Що пишуть американські ЗМІ

Ігнатіус зазначає, що тривожний дзвінок пролунав у ЦРУ, а потім і в уряді США. Для нарощення військ Росія обрала найгірший час, тому що президент США Джо Байден домагався покращення відносин із Москвою після червневої зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним .

Напруга зростала до листопада. Директор ЦРУ Вільям Бернс поїхав до Москви на початку місяця, щоб попередити росіян, що вторгнення в Україну підірве російську економіку і позбавить будь-якої надії на зближення із Заходом. Однак, на думку автора, Путін не послухав.

Байден має "подвійну стратегію"

Ігнатіус продовжив, що у грудні адміністрація президента США Джо Байдена дотримується так званої "подвійної стратегії". Щоб запобігти російському вторгненню, держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся із союзниками НАТО в Латвії. Водночас Білий дім продовжував переговори з Москвою на високому рівні. ЗМІ вже зазначали про ймовірну зустріч Байдена та Путіна до кінця року.

У Байдена навіть припускають, що кількість російських військ біля кордонів може збільшитись. Хоч там вже є майже 100 тисяч військовослужбовців.

Путін грає в ігри із Заходом

Колумніст зазначає, що Путін любить грати в інтелектуальні ігри із Заходом:

Він відправляє війська на фронт, а потім звинувачує США у провокаціях,

Агенти Кремля поширюють чутки про змови у Києві.

Путін кличе президента Володимира Зеленського піти на поступки, а згодом відкидає його.

За словами Ігнатіуса, колишній офіцер ЦРУ, який добре знає Україну, пояснює, що Путін "пом'якшує мету, посилює втому, відволікає уряд". Хоча деякі аналітики називають гру Путіна блефом.

Колишній посол США в Києві Вільям Тейлор наголосив, що насправді Путін погано ставиться до США. Ігнатіус додає, що політик хоче розплати нібито за приниження Росії після краху комунізму.

До слова, Тейлор розповів, що попереджав Зеленського, коли той хотів домовитися про угоду з Путіним: "Дивіться, щоб вас не засмоктало".

Що може завадити планам Путіна

Автор наголошує, що найбільшою проблемою Путіна може стати громадська думка. Зокрема, не тільки українців, а й росіян.

Попри те, що Путін говорить про містичну єдність Києва та Москви, люди в обох країнах не хочуть конфліктів,

– стверджує колумніст.

Так, відповідно до серпневого опитування Національно-демократичного інституту, 76% українців хочуть цілковитої демократії. Крім того, 82% українців назвали російську військову агресію загрозою.

Ігнатіус думає, що один зі способів зупинити Путіна – поговорити з ним, як це планує Байден, та запропонувати гідний відступ.

Однак якщо це не вдасться і Путін вторгнеться в Україну, Вашингтон обговорить із союзниками, як змусити його заплатити якомога більшу ціну.

Що цьому передувало