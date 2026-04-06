"Это сразу закончит войну": чего до смерти испугался Путин и как привел Россию к неминуемому краху

Владимир Путин почти не появляется на публике в последнее время. С этим связано и ограничение работы интернета в России. Эксперты говорят, что у диктатора обострилось чувство страха.

На это есть сразу несколько причин. Главной из них стали недавние события в Иране. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, почему же Путин все меньше выходит в люди, к чему приведет блокировка интернета и что может стать главной причиной политического переворота в России.

Чего начал бояться Путин?

Политолог Игорь Рейтерович отметил, что больше всего повлияла на поведение Владимира Путина история с убийством Али Хаменеи в Иране. Даже российские пропагандистские каналы откровенно говорили, что видят в этом плохой пример – верховного лидера страны можно уничтожить точечным ударом. Мол, Путин может быть следующим.

У Путина вообще обостряется паранойя. Мы имеем дело с немолодым человеком, который и до этого отличался специфическим характером: циничным, но параноидальным. С возрастом это только обострилось. Он боится куда-то передвигаться, боится внутренних заговоров,

– отметил Рейтерович.

Интересно, что подобная ситуация произошла после мятежа Евгения Пригожина в 2023 году. Тогда Путин боялся летать куда-то, ведь переживал, что за это время может произойти переворот – и возвращаться не будет куда. Об этом косвенно свидетельствовали люди из его окружения.

"Сейчас у него очень много фобий, поэтому он редко куда-то ездит или летает, а просто сидит в бункере. Возможно, он действительно думает, что если американцы сделали такое с Хаменеи, то Трамп может приказать нанести удар точечно и по нему. Откровенно говоря, это бы решило много проблем. Ликвидировав одного человека, можно фактически завершить войну", – заметил политолог.

Дело в том, что в России сейчас нет четкого преемника Путина. Его потенциальная смерть вряд ли объединила верхушку России для того, чтобы нанести какой-то мощный ответный удар. Ради мертвого Путина никто бы не решился начать условную ядерную войну, подытожил политолог.

Как решения Путина ведут Россию к краху?

Решение ограничить работы интернета, которое вызвало немалое возмущение у россиян, также было навеяно страхами Путина, считает бывший министр иностранных дел Украины и дипломат Владимир Огрызко. Диктатор руководствуется той же логикой, как и в СССР: нужно закрыть страну от влияния Запада.

Все связано с паническим страхом Путина за свою жизнь и его желанием превратить Россию в Северную Корею. Поэтому он решил ограничить доступ к интернету. И это даже можно было бы понять, если бы интернет никак не влиял на экономику. Но это будет иметь катастрофические экономические последствия, и Путину это не интересно. Закручивая гайки еще больше, он не понимает, что когда-то все просто взорвется,

– подчеркнул Огрызко.

В конце концов, это не удивительно, ведь Путин едва ли не единственный в мире руководитель государства, который не имеет телефона и не пользуется интернетом. Поэтому он не видит, что о его решении говорят даже на улицах Москвы, где недавно проводили митинг.

"Молодежь возмущена, она не понимает, что происходит. Их меньше волнуют "прилеты", чем то, что они не имеют доступа к интернету. Физически и морально это их раздражает. Путин сейчас собственноручно толкает молодых людей к выезду из России, которая и без этого едва держится", – отметил дипломат.

Хотя влияние украинских ударов на россиян было несколько меньшим, чем блокировка интернета, однако последствия для страны на самом деле могут стать абсолютно критическими. В конце концов, каждая новая проблема накладывается на другую, и это может вызвать настоящий слом.

От России ничего может не остаться. Российская власть вступила в то время, где любой ее шаг ухудшает ситуацию. Путин испуган от убийства Хаменеи, он закрыл все возможности для отслеживания через электронные системы. Может, он себя немного этим защитил, но взамен начала страдать экономика. Все вслух говорят, что через полгода в России начнется "банкопад",

– отметил экс-министр.

Сейчас уровень невозврата кредитов в России зашкаливает. Это означает, что банки не могут рефинансировать средства в другие проекты. Для российской экономики это будет еще одним ударом. Позже уменьшится спрос, и это – новая болезненная пощечина. В конце концов, российская экономика начнет сама себя съедать.

К тому же стоит вспомнить, что Путин просил денег на войну у олигархов. Мол, ему не хватает ресурсов, чтобы захватить Донбасс, поэтому "скинуться" на это должны и бизнесмены. Известно о по меньшей мере двух лицах, которые согласились на прихоть Путина. И, очевидно, что вымогательство средств не понравилось никому. Как следствие, бизнес-элиты могут все больше склоняться к варианту, что пора снести диктатора.

Начнется ли в России бунт?

Экс-спикер НАТО Джейми Ши также соглашается с мнением, что экономические проблемы – как следствие после блокировки интернета – могут создать очень серьезную проблему для Путина.

Падение российской экономики в конце концов вызовет протест. Наступит момент, когда митинги действительно начнутся, когда люди наберутся смелости и выйдут на улицы. Этому также будут способствовать разногласия в российской элите, особенно в деловом сообществе,

– убежден экс-спикер НАТО.

Усугубляют ситуацию и украинские удары по российским энергетическим объектам и нефтеперерабатывающим заводам. Из-за них россияне все больше понимают, что идет война, и чувствуют ее последствия: рост цен на бензин и ограничение российских доходов от продажи нефти.

"Даже у самого тоталитарного режима наступает момент, когда все вокруг начинает приходить в упадок и разрушаться. Я не пророк и не могу предсказать точный момент, когда это произойдет в России. Путин, конечно, сделает все возможное, чтобы максимально его оттянуть, продолжая репрессивные меры", – отметил Джейми Ши.

Экс-спикер НАТО считает маловероятным сценарий, что бунт в России начнется с низов. Однако к этому народ могут подтолкнуть элиты, которые также начинают понимать свое сложное положение.

Например, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу внезапно заявил, что теперь ни один российский регион не в безопасности из-за украинских ударов. Его заявление может быть попыткой обезопасить себя от потенциальных последствий этих атак. Мол, это упущение других военных ведомств, что они не способны защитить российские регионы.

Среди военного руководства часто начинаются подобные взаимные обвинения, когда они понимают, что момент расплаты уже близко,

– добавил Джейми Ши.

Поэтому когда в середине элит начнется раздор – не исключено, что из-за подобных взаимных обвинений – тогда волну возмущения подхватит и российский народ. Именно тогда в России могут начаться политические изменения.

