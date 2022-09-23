Путин чего-то боится, потому что начал говорить о том, что не допустит распада россии, – Мусиенко

Путин уже по меньшей мере дважды заявил, что не допустит распада россии. Очевидно, диктатор боится потери власти и дальнейшего распада. Он видит, что такие процессы начинают постепенно развиваться.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, путин явно переживает, что ситуация может выйти из-под контроля. Однако все равно продолжает делать нелогичные шаги.

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В регионах могут начаться определенные движения

Россияне отрицательно восприняли известие о мобилизации. Все больше людей задают себе примерно такой вопрос: "Если регулярная армия провалилась в Украине, что сделают еще 300 тысяч или миллион мобилизованных?"

По мнению Мусиенко, у россиян могут расти протестные настроения. Сейчас все идет типично для "жителей за поребриком" - вышли на митинг, их упаковали, да и все. Также этот протест проявляется в нецензурной брани на российские власти в соцсетях. Однако были и сообщения о нескольких попытках поджога военкоматов.

На этом фоне происходят интересные процессы среди муниципальных депутатов в некоторых регионах, голосующих за решение об отставке путина и обвинении его в государственной измене. Недавно такое обращение было сделано муниципальными депутатами из республики Марий Эл.

Движение такое по регионам идет. И путин очевидно боится. Он чувствует, что могут быть перемены. Такие процессы могут происходить в регионах и отдельных республиках.

– отметил Мусиенко.

Еще большие риски для него создает попытка сделать дополнительные региональные батальоны. Все же не стоит исключать сценарий, по которому у региона или республики будет свой вооруженный батальон. Они могут потребовать больше полномочий или вообще попытаться получить более широкую автономию или независимость.

Несмотря на это, путин решил играть по полной. Он даже готов вывезти войска из Сирии, бросить Армению, пожертвовать другими направлениями, чтобы продолжать войну. В такой ситуации он может потерять все.

Мусиенко о возможном крахе путина: смотрите видео

Добавим, утром 21 сентября российский диктатор путин объявил проведение так называемой "частичной мобилизации". Они якобы хотят призвать в армию еще 300 тысяч резервистов. Однако, по некоторым данным, оккупанты могут забрать в армию около миллиона человек.