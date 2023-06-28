Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, это свидетельствует о том, что Путин очень испугался после бунта вагнеровцев.

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Путин испугался не на шутку

Тизенгаузен подчеркнул, что росгвардия – фактически личная армия Путина, потому что с ее руководителем Золотовым у диктатора тесные связи. Однако дело в том, что Кремлю будет сложно выделить танки для росгвардейцев, вероятнее всего, придется забирать их с фронта.

Такое решение Путина свидетельствует о том, что бункерный дед не на шутку испугался мятежа Пригожина, а все его басни об "все под контролем" – это просто бред.

Какую пользу принесут танки? Танки – это исключительно история о новом бунте и тяжелой технике, которая встанет на подступах к Москве и будет охранять город. Путин боится нового бунта и вооружает своего соратника Золотова,

– отметил политтехнолог.

Тизенгаузен о мятеже Пригожина: смотрите видео

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