Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, это свидетельствует о том, что Путин очень испугался после бунта вагнеровцев.
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Путин испугался не на шутку
Тизенгаузен подчеркнул, что росгвардия – фактически личная армия Путина, потому что с ее руководителем Золотовым у диктатора тесные связи. Однако дело в том, что Кремлю будет сложно выделить танки для росгвардейцев, вероятнее всего, придется забирать их с фронта.
Такое решение Путина свидетельствует о том, что бункерный дед не на шутку испугался мятежа Пригожина, а все его басни об "все под контролем" – это просто бред.
Какую пользу принесут танки? Танки – это исключительно история о новом бунте и тяжелой технике, которая встанет на подступах к Москве и будет охранять город. Путин боится нового бунта и вооружает своего соратника Золотова,
– отметил политтехнолог.
Тизенгаузен о мятеже Пригожина: смотрите видео
"Переворот" в России: последние новости
- Издание New York Times написало, что генерал Сергей Суровикин, экс-командующий российскими силами вторжения в Украину, вероятнее всего, знал о планах Пригожина организовать военный переворот и вступить с ним в сговор.
- Издание The Wall Street Journal отметило, что Пригожин во время мятежа планировал захватить Сергея Шойгу и Валерия Герасимова во время их визита в Ростов-на-Дону. Однако из-за утечки планов пришлось действовать быстрее. По словам западных чиновников, эта спешка, вероятно, и является одной из причин провала.
- Путин готовится конфисковать активы Пригожина. В ISW отметили, что Владимир Путин пытается представить Евгения Пригожина коррупционером и лжецом, чтобы разрушить его репутацию.