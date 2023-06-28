Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, це свідчить про те, що Путін дуже перелякався після бунту вагнерівців.
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Путін перелякався не на жарт
Тизенгаузен підкреслив, що росгвардія – фактично особиста армія Путіна, бо з її керівником Золотовим у диктатора тісні зв'язки. Однак річ у тім, що Кремлю буде складно виділити танки для росгвардійців, найімовірніше, доведеться забирати їх з фронту.
Таке рішення Путіна свідчить про те, що бункерний дід не на жарт перелякався заколоту Пригожина, а всі його байки про "все під контролем" – це просто маячня.
Яку користь принесуть танки? Танки – це виключно історія про новий бунт та важку техніку, яка встане на підступах до Москви та буде охороняти місто. Путін боїться нового бунту та озброює свого соратника Золотова,
– зазначив політтехнолог.
Тизенгаузен про заколот Пригожина: дивіться відео
"Переворот" у Росії: останні новини
- Видання New York Times написало, що генерал Сєргєй Суровікін, екскомандувач російських сил вторгнення в Україну, найімовірніше, знав про плани Пригожина організувати військовий переворот та міг вступити із ним у змову.
- Видання The Wall Street Journal зазначило, що Пригожин під час заколоту планував захопити Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова під час їхнього візиту до Ростова-на-Дону. Однак через витік планів довелося діяти швидше. За словами західних посадовців, цей поспіх, ймовірно, і є однією з причин провалу.
- Путін готується конфіскувати активи Пригожина. В ISW зауважили, що Владімір Путін намагається представити Євгєнія Пригожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію.