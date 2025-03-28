Путин боится переговоров с Украиной и со мной лично, – Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин боится переговоров с Украиной. У России нет аргументов на переговорах, однако и давления на Кремль мало.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.
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Зеленский о страхе Путина
Президент Украины заявил, что Владимир Путин – это военный преступник, который находит ту или иную причину не заканчивать войну. Более того, российский диктатор боится переговоров с Украиной.
Он боится переговоров с Украиной. Он боится переговоров со мной лично,
– заявил Зеленский.
В то же время он добавил, что Путин не имеет аргументов в переговорах с Украиной, ведь российский диктатор – военный преступник, который напал на наше государство. Именно поэтому Россия и оттягивает процесс мирных переговоров.