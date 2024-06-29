Внутренние и внешние угрозы, которые могут повлиять на власть Путина

Диктатура Владимира Путина в России процветает. Однако он очень боится потерять власть, поэтому устраняет всех, кто, по его мнению, может угрожать ему.

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что чем дольше продолжается война России против Украины, тем больше будет появляться угроз для правления Путина. Это подтвердило восстание Евгения Пригожина против российского руководства.

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Проблемы Путина

Из-за недовольства Пригожина военными решениями руководства России он начал восстание, которое Путину пришлось подавить.

Путин расформировал ЧВК "Вагнер", несмотря на то, что это был достаточно эффективный инструмент на поле боя. Ему пришлось менять тактику и стратегию по использованию личного состава,

– отметил Марк Фейгин.

По мнению правозащитника, власти Путина могут угрожать внешние и внутренние факторы. Однако больше опасностей для кремлевского диктатора сосредоточено внутри России.

"От внешних угроз он может защититься поддержкой населения, которая обусловлена страхом и принуждением. В России нет людей, которые были бы убеждены, что без Путина не будет существовать их страны. Потому что это всего лишь пропагандистские лозунги", – подчеркнул Фейгин.

Он предположил, что военное командование России недовольно действиями Путина. Также экономическое положение страны-агрессора из-за мировых санкций понемногу ухудшается.

Экономика, которая полностью направлена на нужды войны, и многие другие факторы могут повлиять на крах Путина. Но предсказать, при каких условиях это случится сложно. Однако сейчас Путин крепко держится за власть, используя запугивания и убийства, что значительно влияет на российскую элиту,

– подчеркнул правозащитник.