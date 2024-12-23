Однако сейчас неизвестно, как на заявления Путина будет реагировать Трамп, когда официально станет президентом США. Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что Трамп, вероятно, уже получил от Путина негласные ответы, на каких условиях он не согласен садиться за стол переговоров.

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Какова стратегическая цель России

Фейгин отметил, что Путин, в частности, никогда не согласится на появление европейского миротворческого контингента в Украине. Очевидно 100-тысячная армия, которая встанет как разделительная сила под международным мандатом, уже никогда не выйдет с украинской территории.

Для Киева это хорошо, а для Москвы – плохо, потому что она, по словам правозащитника, продолжает иметь планы на всю Украину. А не только на ее четыре области и Крым.

В этом стратегическая цель России, а европейские армии, которые будут находиться на территории Украины, будут мешать ее осуществлению. Потому что россиянам придется воевать и с европейцами тоже,

– объяснил он.

Именно поэтому Трамп, по словам Фейгина, перемещается в плоскость неприятных решений, которые он будет вынужден принимать после своей инаугурации 20 января 2025 года.

Обратите внимание! По данным западных СМИ, команда Трампа будет прилагать усилия, чтобы склонить Москву и Киев к переговорам путем ультиматума. Если Украине могут угрожать приостановлением военной помощи, то России – увеличением поддержки Киева.

Путин не хочет быть нарушителем

"Трампу придется выполнять свое предвыборное обещание: тот, кто не согласен на мир, тот и является ответственным за обрушение мирного процесса. Это означает, что он должен быть наказан", – подчеркнул правозащитник.

Наказание, как отмечалось во время избирательной кампании Трампа, будет в том, что Украина должна получить все, что ей необходимо для продолжения войны. В частности, средства, применение которых может быть очень болезненным для Москвы. И Кремль боится, что Украине передадут ракеты Tomahawk.

У России есть основания бояться изменения ситуации прежде всего из-за дистанционных средств, которые Украина может получить в значительно большем количестве, чем ей дают сейчас, и начать их применять.

Поэтому Москва и ведет эту публичную хитроумную игру, чтобы не выглядеть главным нарушителем мирных инициатив и стороной, которая торпедирует их. Путин это понимает и Трамп – тоже, и они ведут эту игру,

– отметил Мар Фейгин.

К слову, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что Трамп для того, чтобы достичь мира в Украине, может прибегнуть к использованию определенных инструментов. В частности, угроз в сторону России о предоставлении Украине неограниченного количества снарядов и оружия. Киеву же он, вероятно, будет гарантировать размещение иностранных войск.