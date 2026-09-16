Об этом Зеленский рассказал в интервью CBS News.

Почему Путин не хочет заканчивать войну?

Зеленский отметил, что, по данным украинской разведки, в окружении российского диктатора обсуждают возможные последствия завершения боевых действий.

Путин опасается ситуации, когда не сможет представить российскому обществу окончание войны как победу. В то же время президент Украины связывает это не только с политическими последствиями, но и с возможной реакцией российских военных, которые вернутся с фронта.

Зеленский предположил, что часть военных может вернуться в Россию озлобленной и настроенной против действующей власти.

Президент Украины напомнил о мятеже ЧВК "Вагнер" в 2023 году. Тогда вооруженный марш наемников на Москву стал серьезным вызовом для российских властей; в нем участвовали тысячи бойцов.

Потенциальное возвращение в Россию значительно большего числа военных может создать для Кремля дополнительные риски.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия стремится не просто захватить отдельные территории Украины, а преследует гораздо более широкую цель. Он подчеркнул, что Россия уже обладает самой большой по площади территорией в мире, поэтому объяснять ее агрессию стремлением получить дополнительные квадратные километры, по его мнению, некорректно. Цель российских властей заключается в том, чтобы Украина стала частью России.

Зеленский также заявил, что энергетического перемирия между Украиной и Россией пока нет. В то же время Украина готова прекратить удары по энергетическим объектам, но для Киева это прежде всего защита электроснабжения населения.