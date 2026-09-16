Об этом глава государства рассказал в интервью CBS News.

Чего хочет Путин?

Зеленский подчеркнул, что Россия имеет самую большую по площади территорию в мире, поэтому объяснять ее агрессию стремлением получить еще определенное количество квадратных километров, по его мнению, некорректно.

У него самая большая территория в мире, и ему нужны какие-то километры? Вот почему это очень странно, когда некоторые партнеры говорят: ему нужна только эта часть Украины, вот эти километры, и все,

– заявил Зеленский.

Президент назвал "безумной идеей" предположение, что российским властям нужна лишь часть украинской территории. По словам Зеленского, цель Кремля гораздо шире – Украина должна стать частью России.

Глава государства также прокомментировал возможность решения, которое было бы выгодным одновременно Украине и России.

Между нами говоря, в этой войне не может быть win-win. Из-за стольких человеческих потерь она перестала быть борьбой за победу для обеих сторон еще в первый день,

– сказал президент.

В нынешних условиях главным результатом должно стать прекращение войны ради сохранения человеческих жизней, а не поиск формулы, которая в равной степени удовлетворит обе стороны.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что энергетического перемирия между Украиной и Россией пока нет. В то же время президент подчеркнул, что Украина готова прекратить удары по энергетике, но для Киева это прежде всего защита электроснабжения населения.