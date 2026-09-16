Про це глава держави розповів в інтерв'ю CBS News.

Чого прагне Путін?

Зеленський наголосив, що Росія має найбільшу за площею територію у світі, тому пояснювати її агресію прагненням отримати ще певну кількість квадратних кілометрів, на його думку, некоректно.

У нього найбільша територія у світі, і йому потрібно якісь кілометри? Ось чому це дуже дивно, коли деякі партнери кажуть: йому потрібна лише ця частина України, ось ці кілометри, і все,

– заявив Зеленський.

Президент назвав "божевільною ідеєю" припущення, що російській владі потрібна лише частина української території. Мета Кремля значно ширша – Україна має стати частиною Росії.

Глава держави також прокоментував можливість рішення, яке було б вигідним одночасно Україні та Росії.

Між нами кажучи, у цій війні не може бути win-win. Через стільки людських втрат вона перестала бути про перемогу для обох ще в перший день,

– сказав президент.

За нинішніх умов головним результатом має стати припинення війни заради збереження людських життів, а не пошук формули, яка однаково задовольнить обидві сторони.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що енергетичного перемир’я між Україною та Росією наразі немає. Водночас президент наголосив, що Україна готова припинити удари по енергетиці, але для Києва це насамперед захист електроенергії для населення.