Про це глава держави розповів в ексклюзивному інтерв'ю CBS News 15 вересня.

Що відомо про перемирʼя?

Журналіст CBS News запитав Зеленського, чи діє зараз домовленість про припинення ударів по енергетичних об’єктах. Президент відповів, що не діє, однак "Україна ніколи не атакує першою".

Водночас Зеленський наголосив, що Київ готовий до припинення ударів по енергетиці.

Ми готові до енергетичного перемир’я, але ви повинні розуміти, що це означає для нас. Для Путіна енергетика – це продавати нафту й газ. Для нас енергетика – це мати електроенергію для наших людей,

– сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявив, що Росія двічі протягом останніх тижнів намагалася атакувати дронами літак, на борту якого він перебував. Перший інцидент стався 9 вересня, коли глава держави летів із Молдови до Норвегії, і, за словами прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, дрон у молдовському повітряному просторі "ледь не збив" президентський літак.

Через кілька днів подібна ситуація повторилася, коли він повертався в Україну через Кишинів – тоді в повітряний простір Молдови увійшов один або два безпілотники. Усі члени української делегації під час цих інцидентів залишилися в безпеці, однак спочатку не було відомо, чи були дії дронів навмисною атакою на літак президента.

Зеленський вважає, що Росія таким чином намагається залякати його та інших іноземних лідерів.