У Путина началась паранойя, и не зря, – политолог указал на нетипичный процесс в России

В Кремле резко усилили меры безопасности вокруг Владимира Путина после серии убийств высокопоставленных российских военных и на фоне подготовки к 9 мая. Для его окружения ввели дополнительные проверки, ограничения на передвижение и усиленную слежку, а сам президент, по данным западной разведки, все реже появляется в привычных резиденциях.

Политолог Николай Олещук в эфире 24 Канала объяснил, что такая реакция Кремля свидетельствует не только о страхе перед внешними ударами. По его словам, у Путина усиливается подозрительность и к собственной системе, потому что внутри России уже появились процессы, которые он не может полностью игнорировать.

Смотрите также Сидит в бункере неделями: Кремль резко усиливает охрану Путина, проверяют поваров и гостей

Почему Путин больше не выглядит всесильным?

Усиление охраны Путина, новые ограничения для людей из его ближайшего круга и все большая изоляция не выглядят разовым предостережением.

Вниманию! Накануне 9 мая Кремль вынужден урезать парад в Москве, стягивать в столицу дополнительные системы ПВО и искать способ спокойно провести одну из главных пропагандистских дат года. Генерал армии Николай Маломуж считает, что удар именно по параду был бы стратегически невыгодным для Украины, тогда как Павел Лакийчук обратил внимание: переброска защиты на Москву делает менее прикрытыми другие российские регионы, а это открывает для Украины дополнительные возможности для ударов.

Олещук считает, что речь идет о давнем страхе за собственную безопасность, который теперь стал значительно заметнее и уже не скрывается даже за привычной кремлевской картинкой контроля.

Это отражение паранойи Путина, которая на первый взгляд кажется нелогичной. Но эта паранойя возникла не на пустом месте,

– сказал Олещук.

Признаки этого страха, по его словам, были заметны еще до полномасштабной войны, когда Путин отгораживался от окружения длинными столами, карантинами и постоянными барьерами. Затем эти настроения лишь усилились после мятежа Евгения Пригожина, который показал, что даже в жестко контролируемой системе могут возникать опасные для Кремля сбои.

Важную роль здесь сыграли и прошлые попытки. Например, тот самый Пригожинский мятеж, который только усилил путинскую паранойю, которая до того была достаточно сильной,

– отметил политолог.

Поэтому страх за собственную безопасность уже влияет не только на поведение Путина, но и на его политические решения. Образ правителя, который якобы все контролирует и никого не боится, постепенно ослабевает, а внутри России все труднее поддерживать старую иллюзию монолитной власти.

Развеялась своеобразная путинская магия сильного лидера. Все видят уже достаточно перепуганного старого деда, который часто несет абсолютную глупость,

– сказал он.

Если этот процесс и дальше будет развиваться, угроза внутреннего сбоя для самой российской системы будет только расти. Чем слабее и нервнее выглядит Путин, тем труднее режиму удерживать ту неформальную конструкцию, на которой он держался много лет.

Опора режима ослабевает изнутри

Путинская система долго держалась на молчаливой договоренности между властью, элитами и обществом. Никто не посягал на политическую монополию Кремля, Путин забирал всю власть себе, а взамен людям продавали ощущение спокойствия после 90-х, тогда как элитам позволяли спокойно зарабатывать большие деньги под государственной крышей.

На этом эта система достаточно эффективно держалась и работала десятилетиями,

– сказал Олещук.

Теперь эта модель уже не работает так, как раньше. В России нет ни того спокойствия, который долго показывали как главное преимущество режима, ни прежнего ощущения стабильности, а элитам все труднее сохранять свои привычные сверхприбыли.

Сейчас все видят: никакого покоя нет, уровня жизни нет, а главное – элитам все труднее и труднее зарабатывать сверхдоходы, в том числе и за счет легендарной российской нефти,

– подчеркнул политолог.

Из-за этого внутри самой системы растет нервозность, которую Кремлю все труднее скрывать. И чем слабее работает эта старая договоренность, тем меньше опоры остается у самого Путина.

Путин может ответить новыми гибридными ударами

Последние удары по российским объектам, в частности по Туапсе, показали, что режим уже не имеет того запаса прочности, который сам себе приписывал.

Напомним! В апреле 2026 года Туапсинский НПЗ по меньшей мере трижды атаковали 16, 20 и 28 апреля, а ночью 1 мая удар повторился снова, после чего на территории предприятия вспыхнул по меньшей мере один топливный резервуар. После предыдущих атак там несколько дней продолжались пожары, а местные жаловались на загрязнение нефтепродуктами. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что такие удары бьют не только по российской нефтепереработке, но и по поставкам топлива для фронта и по доходам, из которых Россия финансирует войну.

Это увидели не только снаружи, но и внутри самой России, где становится все труднее делать вид, будто Кремль все контролирует.

Эта вся ситуация показывает, что путинский режим не настолько силен,

– сказал Олещук.

Поэтому Путин, по его словам, может попытаться вернуть себе ощущение силы не только на украинском направлении. Если остановка или заморозка войны будет казаться ему унизительной, он может пойти на другой сценарий и искать точку для новой эскалации уже против стран НАТО.

Речь не будет идти о каком-то масштабном вторжении, для которого у Путина нет ресурсов. Речь может идти о гибридном формате, о ряде провокаций, которые должны будут продемонстрировать слабость НАТО,

– подчеркнул политолог.

Речь идет не о большой войне с Альянсом, а о серии меньших действий, которые должны показать, что Россия все еще способна навязывать напряжение и заставлять других реагировать. Такой сценарий он назвал вполне реальным, если в Кремле решат, что им надо любой ценой снова показать силу.

Последние новости о перемирии на 9 мая

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила "перемирие" на 8 – 9 мая, объяснив это подготовкой ко Дню победы. В то же время в Москве заявили, что ждут аналогичного шага от Украины, и пригрозили ответными ударами, если празднование будет сорвано.

В Киеве отметили, что никаких официальных договоренностей о прекращении огня на 9 мая не поступало. Владимир Зеленский назвал идею такой короткой паузы нечестной и подчеркнул, что после ударов по украинским городам говорить об "однодневном перемирии" ради парада в Москве несерьезно.

В то же время Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально к действиям России. Президент подчеркнул, что человеческая жизнь важнее любого "празднования", и призвал Москву к реальным шагам для завершения войны.

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко считает, что Кремлю нужно не настоящее перемирие, а спокойное проведение парада 9 мая и, возможно, повод для новой эскалации после него. В то же время генерал армии Николай Маломуж объяснял, что в Москве боятся любого сбоя во время парада, потому что это ударит по образу полного контроля, который Путин годами навязывает России.