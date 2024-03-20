Намекнул на это россиянам: новый срок Путин будет опираться на силовиков, в частности ФСБ, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что после своей "победы" Владимир Путин представил Федеральную службу безопасности России как основного гаранта безопасности и суверенитета России. Именно на их помощь, очевидно, и будет опираться российский диктатор.

Эксперты отметили, что таким образом Путин, вероятно, дал сигнал, что российские службы безопасности и силовики будут продолжать представлять его основной избирательный округ на новый президентский срок. В частности, для российского диктатора это уже будет пятая каденция в роли "президента" России.

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Путин будет опираться на силовиков во время нового "президентства"

В Институте изучения войны рассказали, что Путин выступил со своим первым большим обращением после своей речи о "победе" на выборах 18 марта на заседании коллегии ФСБ 19 марта. Во время заседания российский диктатор "похвалил офицеров ФСБ за обеспечение безопасности и суверенитета России.

"Путин поблагодарил офицеров ФСБ за успешные операции в Украине, за прекращение попыток вмешательства во внутренние дела РФ и за отпор атак "террористов" против России (речь идет об ограниченных рейдах общероссийских проукраинских добровольцев в Курской и Белгородской областях)", – отметили в ISW.

По словам аналитиков, Путин также подчеркнул роль ФСБ в "подавлении попыток неназванных лиц спровоцировать внутренние беспорядки и межэтнические конфликты в России" и обязанности ФСБ по "обеспечению экономической безопасности России, борьбы с коррупцией и защиты критической инфраструктуры".

Обращение Путина к этим функциям ФСБ, вероятно, имели целью напомнить своим избирателям, что его режим имеет поддержку большого аппарата безопасности, который Кремль пытался расширить с начала полномасштабного вторжения, особенно после неудачного восстания вагнеровцев в июне 2023 года,

– отметили эксперты.

В ISW также объяснили, что Путин, вероятно, стремится дать сигнал, что российские силовики твердо объединены в поддержке его пятого президентского срока и его военных усилий в Украине. Кроме того, по данным экспертов, Путин традиционно противопоставляет российские службы безопасности и силовиков друг против друга, чтобы конкурировать за его поддержку и не дать любому отдельному юридическому лицу накопить слишком много власти.