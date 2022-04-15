Путин будет первым, – Яковенко сказал кого еще привлекут к трибуналу

Сейчас понятно, что готовится следующий Нюрнбергский трибунал, чтобы россияне смогли ответить за зверства, которые совершили в украинских городах.

Где он будет происходить – пока неясно, но то, что к нему готовятся – совершенно очевидно. Это исторический факт. Об этом в эфире 24 канала сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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По его словам, Путин этой своей "авантюрой" изменил очень многое.

Конечно, изменил Украину в смысле готовности защищаться.

Он изменил ситуацию в России – там окончательно оформился фашистский режим. Там не хватало одного элемента – идеологии, сейчас она появилась.

И, конечно же, он изменил мир. То, что сейчас готовят реформу ООН, в которой, в принципе, сейчас можно будет принять решение о проведении Международного трибунала.

Поэтому военное поражение путинской России сегодня совершенно очевидно просматривается. После этого может последовать распад, добавил журналист. Но вывод будет за трибуналом по военным преступлениям путинского режима.

Путин будет первым обвиняемым,

– считает Яковенко.

Кого еще привлекут к трибуналу в первую очередь

Журналист отметил, что сейчас "не стал бы гадать на кофейной гуще", кто еще подпадет под этот Международный трибунал. Но для него совершенно очевидно, что военными преступниками будут:

Александр Дворников, новый главнокомандующий российской армией;

другие генералы;

министр иностранных дел России Сергей Лавров;

без сомнений, что будут участвовать как подсудимые и члены Совбеза России;

и те люди, которые долгие годы разжигали ненависть и исповедовали откровенно фашистскую идеологию в медиа – Соловьев, Киселев, Симоньян, Захарова и другие.

Кого в первую очередь привлекут к Международному трибуналу: смотрите видео