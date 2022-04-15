Де він відбуватиметься – поки незрозуміло, але те, що до нього готуються – цілком очевидно. Це історичний факт. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Увага Є реальна можливість знищити флот Росії, – Яковенко

За його словами, Путін цією своєю "авантюрою" змінив дуже багато речей.

Звісно, змінив Україну у сенсі готовності захищатись.

Він змінив ситуацію в Росії – там остаточно оформився фашистський режим. Там бракувало одного елементу – ідеології, зараз вона з'явилася.

І звісно ж він змінив світ. Те, що зараз готують реформу ООН, у якій в принципі зараз можна буде прийняти рішення про проведення Міжнародного трибуналу.

Тож зараз воєнна поразка путінської Росії сьогодні цілком очевидно проглядається. Після цього може піти процес розпаду, додав журналіст. Але висновок буде за трибуналом щодо воєнних злочинів путінського режиму.

Путін буде першим обвинуваченим,

– вважає Яковенко.

Кого ще притягнуть до трибуналу першочергово

Журналіст зазначив, що зараз "не став би ворожити на кавовій гущі", хто ще підпаде під цей Міжнародний трибунал. Але для нього цілком очевидно, що воєнними злочинцями будуть:

Олександр Дворніков, новий головнокомандувач російської армії;

інші генерали;

міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров;

без сумнівів, що братимуть участь як підсудні і члени Ради безпеки Росії;

і ті люди, які довгі роки розпалювали ненавиться і сповідували відверто фашистску ідеологію у медіа – Соловйов, Кисельов, Сімоньян, Захарова та інші.

Кого першочергово притягнуть до Міжнародного трибуналу: дивіться відео