Путин сообщил, что примет участие в выборах 2024 года. Во время последнего брифинга Кирби сравнил процесс "голосования" в России с конной гонкой.
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В США высмеяли заявление Путина
Кирби саркастически прокомментировал заявление Путина об участии в выборах. Он заявил, что это будет "фантастическая гонка".
Ну, это будет самая крутая гонка, не так ли? Это все, что я могу сказать по этому поводу,
– заявил представитель администрации Байдена.
Путин примет участие в выборах-2024
- 8 декабря во время церемонии к так называемому "Дню Героев Отечества" в России Путин заявил, что будет участвовать в президентских выборах, потому что "иначе нельзя".
- Для этого заявления в России было устроено настоящее пропагандистское шоу. Так называемый "представитель парламента" оккупированной части Донецкой области Артем Жога публично "попросил" диктатора уйти на выборы, мол, от всего "народа Донбасса".
- Партия "Единая Россия" уже дала понять, что другого пути у России нет. Верховка партии заявила, что "безусловно поддерживает" выдвижение Путина кандидатом в президенты и сделает все для его победы.
- Отметим, что когда Путина "переизберут", это станет его пятым сроком в Кремле. Он правит по России уже с 1999 года.