Путин постарается обсудить вопрос Украины с Байденом, – Рыбачук
В Кремле уже согласовывают даты саммита с Джо Байденом. Вероятно, во время встречи двух президентов Владимир Путин постарается обсудить вопрос Украины.
Источник:24 канал
Если в России отметили, что саммит с президентом США будет примерно в июне, то вероятно, что встреча с президентом Украины будет после этого. Об этом рассказал экс-глава Секретариата президента Украины Олег Рыбачук.
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"Я думаю, что Путин будет пытаться вопрос Украины проговорить в формате тет-а-тет с Байденом", – предположил Рыбачук.
В то же время он отметил, что Путин избегает публичной политики, поэтому неизвестно, какие заявления будут звучать со стороны Кремля.
Какой может быть встреча Зеленского и Путина
"Если бы встреча Зеленского с Путиным была в прямом эфире, то Зеленский – неудобный соперник для Путина", – отметил Олег Рыбачук.
Экс-глава Секретариата президента Украины убежден, что в случае, если встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина все-таки состоится, то она будет проходить в закрытом формате.
Каждый из участников встречи на свою аудиторию будет давать собственную интерпретацию. У Путина уже давно научились любое поражение выставлять его огромным преимуществом,
– считает Олег Рыбачук.
Олег Рыбачук о вероятной встрече президентов: смотрите видео
Встреча Путина и Зеленского: что нужно знать
- На фоне обострения на Донбассе и стягивания российской техники к границам Украины Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться на территории украинского Донбасса, где идет война.
- Путин посоветовал Зеленскому говорить с лидерами боевиков и пригласил его в Москву.
- Зеленский отверг предложение главы Кремля провести переговоры с боевиками.
- В то же время президент Украины поручил главе Офиса Президента Андрею Ермаку начать организацию встречи с Путиным
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