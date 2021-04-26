В Кремле уже согласовывают даты саммита с Джо Байденом. Вероятно, во время встречи двух президентов Владимир Путин постарается обсудить вопрос Украины.

Если в России отметили, что саммит с президентом США будет примерно в июне, то вероятно, что встреча с президентом Украины будет после этого. Об этом рассказал экс-глава Секретариата президента Украины Олег Рыбачук.

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"Я думаю, что Путин будет пытаться вопрос Украины проговорить в формате тет-а-тет с Байденом", – предположил Рыбачук.

В то же время он отметил, что Путин избегает публичной политики, поэтому неизвестно, какие заявления будут звучать со стороны Кремля.

Справка. 13 апреля во время телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в ближайшее время на нейтральной территории.

Какой может быть встреча Зеленского и Путина

"Если бы встреча Зеленского с Путиным была в прямом эфире, то Зеленский – неудобный соперник для Путина", – отметил Олег Рыбачук.

Экс-глава Секретариата президента Украины убежден, что в случае, если встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина все-таки состоится, то она будет проходить в закрытом формате.

Каждый из участников встречи на свою аудиторию будет давать собственную интерпретацию. У Путина уже давно научились любое поражение выставлять его огромным преимуществом,

– считает Олег Рыбачук.

Олег Рыбачук о вероятной встрече президентов: смотрите видео

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