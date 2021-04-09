Россия понимает, что Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину. В частности, в случае начала больших силовых действий.

Сейчас президент России Владимир Путин решается на роковой для себя шаг. Об этом в эфире заявил российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский.

Обратите внимание США не будут отправлять военные дивизии на фронт Украины, – Пионтковский

Пионтковский: Путин блефует

По его словам, такое решение приведет Россию к прямому столкновению с США.

Путин не готов, но будет вынужден это сделать (напасть на Украину – 24 канал). Этот блеф, игра "в мышки", безумие продолжается уже 2 недели,

– отметил Пионтковский.

Он отметил, что Путин как будто играет одновременно и с Украиной, и с Америкой. "Он не может кувыркаться в бешенстве бесконечно. Он будет вынужден выполнить свое обещание и совершить этот поступок самоубийцы для России", – добавил российский оппозиционный публицист.

Пионтковский рассказал о возможном наступлении России на Украину: смотрите видео

Что известно об обострении на Донбассе

В конце марта 2021 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия стягивает к границе свои войска.

Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team установила развертывание российского полевого военного лагеря.

В Операции Объединенных сил заявили, что оккупанты продолжают провокации вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе.



Размещение российских войск возле границ Украины / Инфографика 24 канала