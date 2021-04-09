Путін буде вимушений зробити фатальний крок, – російський публіцист про наступ Росії на Україну
Росія розуміє, що Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну. Зокрема в разі початку великих силових дій.
Джерело:24 канал
Наразі президент Росії Володимир Путін наважується на фатальний для себе крок. Про це в ефірі заявив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський.
Зверніть увагу США не відправлятимуть військові дивізії на фронт України, – Піонтковський
Піонтковський: Путін блефує
За його словами, таке рішення приведе Росію до прямого зіткнення із США.
Путін не готовий, але буде вимушений це зробити (напасти на Україну – 24 канал). Цей блеф, гра "в мишки", шаленство продовжуються вже 2 тижні,
– зазначив Піонтковський.
Він зауважив, що Путін наче грається одночасно і з Україною, і з Америкою. "Він не може перекидатися у сказі нескінченно. Він буде змушений виконати свою обіцянку і зробити цей вчинок самогубця для Росії", – додав російський опозиційний публіцист.
Піонтковський розповів про ймовірний наступ Росії на Україну: дивіться відео
Що відомо про загострення на Донбасі
- Наприкінці березня 2021 року головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує до кордону свої війська.
- Міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team встановила розгортання російського польового військового табору.
- В Операції Об'єднаних сил заявили, що окупанти продовжують провокації вздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі.
Розміщення російських військ біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу
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