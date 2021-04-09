Росія розуміє, що Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну. Зокрема в разі початку великих силових дій.

Наразі президент Росії Володимир Путін наважується на фатальний для себе крок. Про це в ефірі заявив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу США не відправлятимуть військові дивізії на фронт України, – Піонтковський

Піонтковський: Путін блефує

За його словами, таке рішення приведе Росію до прямого зіткнення із США.

Путін не готовий, але буде вимушений це зробити (напасти на Україну – 24 канал). Цей блеф, гра "в мишки", шаленство продовжуються вже 2 тижні,

– зазначив Піонтковський.

Він зауважив, що Путін наче грається одночасно і з Україною, і з Америкою. "Він не може перекидатися у сказі нескінченно. Він буде змушений виконати свою обіцянку і зробити цей вчинок самогубця для Росії", – додав російський опозиційний публіцист.

Піонтковський розповів про ймовірний наступ Росії на Україну: дивіться відео

Що відомо про загострення на Донбасі

Наприкінці березня 2021 року головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує до кордону свої війська.

Міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team встановила розгортання російського польового військового табору.

В Операції Об'єднаних сил заявили, що окупанти продовжують провокації вздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі.



Розміщення російських військ біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу