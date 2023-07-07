Смесь патологий: с чем связаны "маниакальные" склонности Путина целовать чужих детей

Владимир Путин проявляет довольно нездоровую заинтересованность детьми. Кроме множества ситуаций в прошлом, где при любой лучшей возможности диктатор целовал детей на встречах, появились и новые случаи. Нездоровые наклонности Путина могут тянуться с его молодости.

Об этом 24 Каналу рассказала оперная певица, видеоблогерша, эксдепутат госдумы России Мария Максакова. Она рассказала несколько интересных историй о юных годах Владимира Путина, только пытавшегося социализироваться. Однако получалось у него не просто плохо – он "славился" девиантным поведением.

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Последние появления Путина с детьми

28 июня Владимир Путин внезапно появился в Дагестане. Там он вел себя довольно раскованно – сразу "ушел в народ", обнимался с людьми. Не обошлось без поцелуев с детьми. "Жертвой" Путина стала девочка, захотевшая сделать селфи.

Однако на этом история не окончилась. На днях диктатор пригласил в Кремль дагестанскую девочку, которая накануне вроде бы очень расстроилась, что не имела возможности лично поговорить с Путиным. Он встретил 8-летнюю Раисат Акипову с объятиями, поцелуями и цветами.

Он действительно ведет себя очень странно. Это давно вызывает дискуссии и разговоры, потому что есть определенная синергия его пула медийщиков и его собственных рефлексий и особенностей, а скорее патологий. Но понятно, из чего они берут кальку.

– отметила Мария Максакова.

По ее словам, еще в Советском Союзе вожди понимали, что можно использовать детей как хороший пиар-ход.

Мария Максакова объяснила странные наклонности Путина: смотрите видео

Исторические параллели

В частности, известен случай с девушкой из тогдашней Бурят-Монгольской АССР. Родители привезли ее на съезд, где находился и Иосиф Сталин. Тогда 8-летняя Энгельсина Маркизова должна была вручить ему 2 букета в "нужный момент". Однако девочка не стала ждать и подошла прямо к столу, где сидели все высшие партийные чины.

Сталин принял букет, взял ее на руки и поставил на стол президиума. Фото со Сталином и Гелей стали печатать в газетах, учебниках. Его широко использовали для пропаганды, в частности популярность приобрела фраза "за счастливое детство".

Конец этой истории был несчастлив, ведь отца девочки репрессировали, а мать с детьми отправили в ссылку. Однако показательным было именно использование детей для пропагандистских целей. Что до сих пор использует Владимир Путин уже в современной России.

"Они сделали кальку. Еще эти два букета – специально, как мне кажется, "25 кадр" для тех, кто еще помнит то время. Возможно, в сознании последних "отрядов Путина" это должно было вызвать какую-то параллель", – отметила. Максакова.

Отметим, что Владимир Путин во время встречи с Раисатом Акиповой "выпросил" у министра финансов Антона Силуанова 5 миллиардов рублей на нужды Дагестана.

Путин – это тот самый серийный маньяк, который привлекает детей конфетами. Только вместо конфет у него "подарки" от Силуанова,

– подчеркнула экс-депутат госдумы.

Выделить деньги на Дагестан решили как раз на фоне "щемящей" истории с девочкой, которая вроде бы очень хотела встретиться с Путиным.

"Выпил – и становился садистом"

Есть и другие интересные истории, связанные с молодостью Владимира Путина, свидетельствующие о его довольно нездоровые наклоны. Да, есть показания женщины, которую с подругой в свое время пригласил еще молодой Путин на чемпионат дзюдо. Позже с приятелем, которым было примерно по 20 лет, пригласили несовершеннолетних девушек домой.

Путин в конце концов решил продемонстрировать все приемы по дзюдо на той девочке. Конечно же, после такого действа девушки быстро скрылись.

"Судя по этой истории, можно понять, что интерес к девочкам – наигранный. Он еще тогда не знал, что с ними делать", – подчеркнула Максакова.

Есть и другие свидетельства об удивительном поведении Путина в молодом возрасте. В частности, бывшая жена диктатора – в молодости Людмила Шкребнева рассказывала, что он был очень холодным, не заботливым.

Стоило ему только выпить буквально рюмку водки, как в нем просыпался садист-маньяк. Он начинал ее щипать, выкручивать руки. Это все было в ее книге-воспоминаниях,

– заметила эксдепутат.

Что интересно, Путин никак за такие откровения бывшую жену не наказал. Даже выдал ее замуж за бизнесмена Артура Очеретного. А сама Людмила стала сообщницей Путина, ведь владеет коллекторными компаниями, обворовывающими у россиян то, что еще не успел обокрасть Путин.

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