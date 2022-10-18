Такое мнение 24 каналу озвучил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Ранее Кремль сообщил, что Путин не планирует в ближайшее время отменять мобилизацию в России.

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Путин не потребует режима прекращения огня

Клочок рассказал, что вряд ли на заседании Совбеза Путин объявит, что его войска прекращают стрелять, и он ждет ответного жеста и от украинцев, а также возможность для переговоров. Это работало до 24 февраля. Тогда немало пророссийских украинцев исповедовали такой сценарий, но сейчас – все. Даже если он и озвучит такие мысли, позиция должна быть только одна.

Вы убираетесь, а потом мы говорим о репарациях. 18 октября 3 погибших, 17 октября 5 погибших, и это о Киеве я только говорю. Город, где нет военных действий. Какого черта здесь происходят обстрелы? В чем виноваты мирные жители Киева и других городов и сел? Они гибнут от дронов, ракет. О каких переговорах может идти речь? Он пытается нас шантажировать психологически, но это заблуждение и его, и его окружения,

– отметил политический и экономический эксперт.

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Путин постарается изменить ход войны

Он продолжил, что на Совбезе, который Путин будет проводить в веб-формате из своего бункера, он будет надеяться с помощью иранских ракет и дронов, в частности, изменить ход войны. Он на это рассчитывает, и мобилизация была направлена именно на это. Об этом мы должны говорить Западным партнерам и о том, что его глупой агонии следует положить конец.

"Различные спецслужбы стран Запада знают, как это сделать. Мне удивительно, почему они тянут резину. Уже больше, чем достаточно фактов, не требующих доказательств того, что Россия – это террорист. Особенно за последние дни, с запусками этих дронов. Я не встречал ни одного украинца, который бы сказал, что это может побуждать нас к тому, чтобы мы сели за стол переговоров. Нет такой риторики вообще", — отметил Клочок.

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