Таку думку 24 каналу озвучив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Раніше Кремль повідомив, що Путін не планує найближчим часом скасовувати мобілізацію в Росії.

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Клочок розповів, що навряд на засіданні радбезу Путін оголосить, що його війська припиняють стріляти, й він чекає відповідного жесту й від українців, а також можливість для перемовин. Це працювало до 24 лютого. Тоді чимала кількість проросійських українців сповідували такий сценарій, але нині – все. Навіть, якщо він і озвучить такі думки, позиція має бути лише одна.

Ви забираєтесь, а потім ми говоримо про репарації. 18 жовтня 3 загиблих, 17 жовтня 5 загиблих, і це про Київ я лише говорю. Місто, де немає воєнних дій. Якого дідька тут відбуваються обстріли? У чому винні мирні мешканці Києва й інших міст і сіл? Вони гинуть від дронів, ракет. Про які перемовини може бути мова? Він намагається нас шантажувати психологічно, але це хибна думка і його, і його оточення,

– зазначив політичний та економічний експерт.

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Путін намагатиметься змінити хід війни

Він продовжив, що на радбезі, який Путін проводитиме у вебформаті зі свого бункера, він сподіватиметься, за допомогою іранських ракет і дронів, зокрема, змінити хід війни. Він на це розраховує і мобілізація була спрямована саме на це. Про це ми повинні говорити Західним партнерам і про те, що його дурнуватій агонії слід покласти кінець.

"Різні спецслужби країн Заходу знають, як це зробити. Мені дивно, чому вони тягнуть гуму. Уже більше, ніж достатньо фактів, які не потребують доказів того, що Росія – це терорист. Особливо за останні дні, з запусками цих дронів. Я не зустрічав жодного українця, який сказав би, що це може спонукати нас до того, щоб ми сіли за стіл переговорів. Немає такої риторики взагалі", – зауважив Клочок.

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