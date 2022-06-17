Путин цинично и по-хамски ответил на вопрос о трагедии и убийствах украинцев

Российский президент Владимир Путин выступил на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Как и ожидалось, его речь была полна маразма, жестокости и пропаганды.

Выступление Путина транслировали российские пропагандистские СМИ. Он с особой жестокостью говорил об убийствах и трагедиях украинцев.

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Антироссийский плацдарм в Украине

Конечно, все началось с того, что для России якобы были угрозы с нашей территории. Такие маразматические заявления вызывают диссонанс. Выходит, что великая Россия испугалась меньшей Украины.

В Украине начали создавать антироссийский плацдарм. А если бы мы создавали антиамериканский рядом со Штатами? Мы даже базу убрали с Кубы,

– оправдывается Путин.

Более того, он пообещал даже поддерживать людей на "освобожденных" территориях. Как именно не сказал. И это особый цинизм, ведь все знают, что "освободители" несут на нашу землю только смерть, обстрелы и разрухи. А "поддержка" от России – это действительно просроченные или низкокачественные продукты и террор.

Циничный и хамский ответ о трагедии украинцев

Впечатляет то, как спокойно Путин говорит о беде, которую наделал миллионам украинцев. Он цинично признает, что боевые действия всегда трагедии. А потом опять же говорит, что это было вынуждено.

Какими бы ни были прозападные правительства в Украине, мы с ними нормально работали: Ющенко, Тимошенко. Какой цивилизационный выбор – деньги набирали у украинского народа и просто хотят защитить их в банках. И прикрываются цивилизационным выбором,

– говорит Путин в привычном духе.

Более того, он снова подчеркнул, что якобы Россия будет защищать интересы людей, ради которых воюет. Тогда сказал, что только от людей, живущих на освобожденных территориях, то есть оккупированных на самом деле, зависит их выбор. Вероятно, это был намек о планах на псевдореферендум. Но ВСУ эти планы разрушат. Осталось получить оружие и подготовить контрнаступление.

Что еще говорил Путин

Российский президент хотел своими словами убедить свое население, что санкции для них не страшны. Повторил это, чтобы создать видимость, будто все хорошо, он с населением и все понимает. Во время выступления он назвал санкции Запада "безумными и бездумными", потому что якобы экономика страны-агрессора с ними справилась. Но потом сразу сказал, что было бы хорошо, чтобы их сняли. Конечно, экономика России на самом деле терпит крах.

А еще на Петербургском международном экономическом форуме президент России назвал якобы "причину" полномасштабной войны в Украине. Как обычно, он уже во всем поспешил обвинить Запад. Мол, все началось в связи с нежеланием Запада договариваться о гарантиях безопасности для Москвы. Договориться не смогли, потому Россия и решила провести "спецоперацию".

Также Путитн выдал циничное заявление по поводу блокады украинского зерна. Он соврал, что Украина блокирует собственные порты и препятствует экспорту зерна. Мол, мы заминировали Черное море. А то, что эта территория опасна, потому что Россия оттуда может наступать и обстреливает нас, то не сказал.

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