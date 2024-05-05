"Психологическая гомосексуальность": Путин вырезал сердце убитой косули и дал Берлускони

Бывший сенатор от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!" Фабрицио Чикитто рассказал интересную информацию. Он утверждает, что ныне покойный экс-премьер был свидетелем того, как Владимир Путин вырезал сердце косули во время их совместной охоты в 2013 году.

Об этом Чикитто рассказал в интервью Corriere della Sera. Говоря об отношениях между Путиным и Берлускони, он их называет "психологической гомосексуальностью".

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Было шоковое состояние

Фабрицио Чикитто рассказал, что Берлускони несмотря на дружбу с российским диктатором Владимиром Путиным по меньшей мере один раз усомнился в нем. По его словам, это произошло во время их совместного отдыха на даче в России в 2013 году.

Чикитто утверждает, что тогда Берлускони согласился пойти на охоту с действующим главой Кремля, хотя раньше "никогда не касался ружья".

Когда мы шли по снегу, он увидел двух косуль и показал мне на одну из них: "Это твоя. Стреляй". Я дал ему понять, что я и мертвым не буду стрелять. Поэтому он выстрелил в обоих и убил их,

– цитирует Чикитто слова экс-премьера Италии.

Как рассказал Чикитто, далее Путин спустился к убитым животным, четвертовал одну из косуль и вырезал ее сердце. Затем он попросил мужчину из сопровождения подать ему деревянный поднос, чтобы положить на него окровавленный кусок мяса.

По его словам, Путин заверил, что это будет "чрезвычайная еда". "У меня был шок. Я спрятался за деревом и меня стошнило", – утверждает товарищ Берлускони. Говоря об отношениях между Путиным и Берлускони, Чикитто называет их "психологической гомосексуальностью".

Они восхищались друг другом и их отношения были абсолютно равными. Путин считал этого итальянского предпринимателя, который контролировал телевидение и сумел прорваться в политику, гениальным. В свою очередь Берлускони считал его прагматиком, способным управлять такой страной, как Россия, и с которым можно многое делать вместе: от бизнеса до женщин,

– добавил он.

Бывший сенатор считает, что ошибка Берлускони заключалась в том, что он "совершенно не учел культурный бэкграунд Путина", который ориентировался на российских самодержцев Петра Первого, Ивана Грозного и Иосифа Сталина.

Берлускони поддерживал Путина

Заметим, что бывший премьер поддерживал российского диктатора Владимира Путина. В 2015 году Берлускони посетил оккупированный Крым, где встретился с российским президентом. После этого СБУ запретила экс-премьеру въезд в Украину.

С началом полномасштабного вторжения Берлускони неоднократно цинично высказывался в сторону Украины. В частности, в октябре 2022 года он заявил, что Украина может согласиться на мирные переговоры с российскими захватчиками, если другие страны-партнеры прекратят поставлять оружие.

Кроме того, Берлускони оправдывал российское вторжение в Украину. Он утверждал, что якобы Путина к войне подтолкнул российский народ и его министры. Целью кровопролитного вторжения Берлускони называл якобы "создание в Киеве правительства достойных людей".