Про це Чікітто розповів в інтерв'ю Corriere della Sera. Говорячи про відносини між Путіним та Берлусконі, він їх називає "психологічною гомосексуальністю".

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Був шоковий стан

Фабріціо Чікітто розповів, що Берлусконі попри дружбу з російським диктатором Владіміром Путіним щонайменше один раз засумнівався в ньому. За його словами, це сталось під час їхнього спільного відпочинку на дачі в Росії у 2013 році.

Чікітто стверджує, що тоді Берлусконі погодився піти на полювання з чинним очільником Кремля, хоча раніше "ніколи не торкався рушниці".

Коли ми йшли по снігу, він побачив двох косуль і показав мені на одну з них: "Це твоя. Стріляй". Я дав йому зрозуміти, що я й мертвим не стрілятиму. Тож він вистрілив в обох і вбив їх,

– цитує Чікітто слова експрем'єра Італії.

Як розповів Чікітто, далі Путін спустився до вбитих тварин, четвертував одну з косуль і вирізав її серце. Потім він попросив чоловіка з супроводу подати йому дерев'яну тацю, аби покласти на неї закривавлений шматок м'яса.

За його словами, Путін запевнив, що це буде "надзвичайна їжа". "У мене був шок. Я сховався за деревом і мене знудило", – стверджує товариш Берлусконі. Говорячи про відносини між Путіним та Берлусконі, Чікітто називає їх "психологічною гомосексуальністю".

Вони захоплювалися один одним і їхні стосунки були абсолютно рівними. Путін вважав цього італійського підприємця, який контролював телебачення і зумів прорватися в політику, геніальним. Своєю чергою Берлусконі вважав його прагматиком, здатним керувати такою країною, як Росія, і з яким можна багато чого робити разом: від бізнесу до жінок,

– додав він.

Колишній сенатор вважає, що помилка Берлусконі полягала в тому, що він "абсолютно не врахував культурний бекграунд Путіна", який орієнтувався на російських самодержців Петра Першого, Івана Грозного та Йосипа Сталіна.

Берлусконі підтримував Путіна

Зауважимо, що колишній прем'єр підтримував російського диктатора Владіміра Путіна. У 2015 році Берлусконі відвідав окупований Крим, де зустрівся з російським президентом. Після цього СБУ заборонила експрем'єру в'їзд в Україну.

З початком повномасштабного вторгнення Берлусконі неодноразово цинічно висловлювався у бік України. Зокрема, у жовтні 2022 року він заявив, що Україна може погодитися на мирні переговори з російськими загарбниками, якщо інші країни-партнери припинять постачати зброю.

Окрім того, Берлусконі виправдовував російське вторгнення в Україну. Він стверджував, що буцімто Путіна до війни підштовхнув російський народ та його міністри. Метою кровопролитного вторгнення Берлусконі називав нібито "створення в Києві уряду гідних людей".