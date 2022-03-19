Путин дал четко понять, что все мы в опасности, – Минобороны Великобритании

Запад начинает понимать, что Путин, развязав войну в Украине, имеет гораздо большую цель. В Великобритании констатируют, что все находятся в опасности.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на весенней конференции Консервативной партии. Он напомнил об увеличении количества развертываний НАТО в других частях Европы.

Читайте также Россия изменила подход к войне в Украине на стратегию истощения, – Минобороны Британии

В своих угрозах Путин четко давал понять, что все мы в опасности,

– сказал министр.

К слову, чиновник начал речь с приветствия посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко. В зале звучали громкие аплодисменты, поэтому Уоллес пошутил: "Приходи еще, Вадим. Я буду получать овации всякий раз, когда ты заходишь в комнату".

Важно – Во многих странах будет голод в результате войны в Украине, – Кухта: