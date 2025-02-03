Общественный деятель и российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов в эфире 24 Канала отметил, что такой формат интервью сделан для того, чтобы подчеркнуть непринужденность. Подача информации рассчитана на создание иллюзии спонтанности – будто Владимир Путин случайно что-то сказал, не продумывая каждое слово.

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"Например, он делает вид, что просто ехал в машине, а журналист Паша Зарубин спросил: "Могу я достать камеру?" – "Да, доставай, почему нет". Но на самом деле даже американская администрация прекрасно понимает, насколько у Путина все организовано, включая такие псевдослучайные съемки", – сказал Ростислав Мурзагулов.

Плохой манипулятор

Он добавил, что в пиар-службах Путина работают сотни людей, а еще сотни – на аутсорсе в госкомпаниях и организациях, которые вовлечены в пропагандистский "спектакль".

У Путина есть ощущение, что он – большой манипулятор и с помощью своих сигналов управляет мировой общественностью, включая самых влиятельных людей. Однако получается у него это крайне плохо. Если он и подает какие-то сигналы, то не придерживается намеков, которые сделал, вызывая лишь раздражение,

– отметил Ростислав Мурзагулов.

Российский оппозиционер отметил, что с момента избрания Дональда Трампа президентом США Путин начал демонстрировать, что якобы готов к переговорам. Кроме того, он показывал, что считает Трампа сильным политиком, у которого власть отобрала администрация Джо Байдена.

"Но при этом он не делает ничего из того, чего хочет Трамп. Путин постоянно пытается манипулировать, и это настолько очевидно, что его слова и сигналы выглядят как пустая болтовня. Администрация Трампа все больше раздражается из-за этих попыток влияния", – отметил Мурзагулов.