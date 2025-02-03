Громадський діяч і російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов в ефірі 24 Каналу зазначив, що такий формат інтерв'ю зроблений для того, аби підкреслити невимушеність. Подача інформації розрахована на створення ілюзії спонтанності – ніби Владімір Путін випадково щось сказав, не продумуючи кожного слова.

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"Наприклад, він удає, що просто їхав у машині, а журналіст Паша Зарубін запитав: "Можу я дістати камеру?" – "Так, діставай, чому ні". Але насправді навіть американська адміністрація чудово розуміє, наскільки в Путіна все організовано, включно з такими псевдовипадковими зйомками", – сказав Ростислав Мурзагулов.

Поганий маніпулятор

Він додав, що у піар-службах Путіна працюють сотні людей, а ще сотні – на аутсорсі в держкомпаніях і організаціях, які залучені до пропагандистського "спектаклю".

У Путіна є відчуття, що він – великий маніпулятор і за допомогою своїх сигналів керує світовою громадськістю, включно з найвпливовішими людьми. Однак виходить у нього це вкрай погано. Якщо він і подає якісь сигнали, то не дотримується натяків, які зробив, викликаючи лише роздратування,

– зазначив Ростислав Мурзагулов.

Російський опозиціонер наголосив, що з моменту обрання Дональда Трампа президентом США Путін почав демонструвати, що нібито готовий до переговорів. Крім того, він показував, що вважає Трампа сильним політиком, у якого владу відібрала адміністрація Джо Байдена.

"Але при цьому він не робить нічого з того, чого хоче Трамп. Путін постійно намагається маніпулювати, і це настільки очевидно, що його слова й сигнали виглядають як порожня балаканина. Адміністрація Трампа дедалі більше дратується через ці спроби впливу", – зазначив Мурзагулов.