Самый большой страх Путина, – политолог объяснил, чего сейчас боится глава Кремля

Российский диктатор Путин, развязав войну в Украине, никогда не думал, что получит такие последствия. Сейчас у него появился новый страх, который будет только усугубляться.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, украинцы "раскусили" интеллектуально-психологическое состояние Путина. Теперь им можно манипулировать.

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У Путина появился страх. Он не знает, чего ожидать от украинцев, и думал, что мы прогнозируемы. Мы за эту войну так научились и подготовились, что он не знает, чего ждать от Украины. Когда он входил в войну, думал ли, что выйдет из нее без Крымского моста и Северного потока?

– отметил Давидюк.

Украинцы диктуют ему реальность

Давидюк намекает, что последние громкие события с "хлопком" в оккупированном Крыму могли произойти не просто так. Есть вероятность того, что таким образом Украина могла сознательно спровоцировать оккупантов на массированные ракетные удары на энергосистему.

Украинское политическое и военное руководствоудары по Черноморскому флоту и Крымскому мосту.

Мы вытащили карту вперед и обыграли ее при плюсовых температурах. Теперь мы знаем, что делать при минусовых. Хуже, если бы все произошло 10 декабря. Тогда ситуация была бы совсем другая – трубы бы точно "лопали". Сейчас Украина стратегически и тактически переигрывает Путина,

– подчеркивает Давидюк.

Сейчас Украина начала диктовать реальность Путину. Это действительно обходится не так легко, ведь оккупанты наносят циничные удары по украинским городам и селам. Хотя силы ПВО работают просто отлично, но оградить всю огромную территорию от массированных обстрелов с имеющимися средствами действительно сложно.

Украинцы диктуют реальность Путину – Давидюк: смотрите видео

Добавим, в информационном пространстве регулярно появляются истории о так называемых двойниках Путина. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что это не миф. У российского диктатора действительно есть по меньшей мере три двойника, которые все чаще выходят в свет.

По данным Буданова, все три человека делали пластические операции, чтобы походить на Путина. Однако там все равно есть несколько выдающих их деталей. Среди них – рост.