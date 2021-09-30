Путин давно определил главную цель, – экс-глава МИД сказав, на что готов глава Кремля
Источник:24 канал
Кремль давно ищет "цепочки". Через них Россия хочет максимально подорвать единство и общую позицию стран Европейского Союза и Организации Североатлантического договора.
Такой "цепочкой" стала Венгрия. Такое мнение в эфире 24 канала высказал министр иностранных дел 2007 – 2009 годов Владимир Огрызко.
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Главная цель – нарушить единство
По его словам, не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять, что в этой ситуации нет случайности.
Есть определенная последовательность позиции Путина и России. Потому что они уже давно определили свою главную цель,
– подчеркнул Огрызко.
Он считает, что Украине надо быть спокойной и нельзя спешить. Так как и Владимир Путин, и Виктор Орбан – не вечны.
В контексте Венгрии – это проще. Потому что там все же происходят какие-то выборы. Есть надежда, что венграм надоела эта особа (Орбан – 24 канал) и его команда, и, возможно, на следующих парламентских выборах мы увидим значительно более евроцентристские и украинолюбивые правительство и парламент. Безусловно, не надо предпринимать никаких шагов по отношению к Венгрии касаемо вопросов языка и образования.
Венгрия не может заблокировать вступление Украины в НАТО
Венгрия хочет думать, что ей удастся своим вето заблокировать вступление нашего государства в НАТО. Но не это государство является определяющим союзником в Альянсе.
Есть значительно более важные и мощные государства,
– подчеркнул Огрызко.
Когда Украина, как он отметил, действительно преодолеет свои внутренние проблемы, докажет миру, что поборола коррупцию и работают нормально суды, то США найдут достаточно аргументов, чтобы венгерские партнеры быстро поменяли свою позицию.Кстати! Венгрия начала угрожать блокировать вступление Украины в НАТО из-за критики газового соглашения с Россией.
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