Путин давно определил главную цель, – экс-глава МИД сказав, на что готов глава Кремля

Кремль давно ищет "цепочки". Через них Россия хочет максимально подорвать единство и общую позицию стран Европейского Союза и Организации Североатлантического договора.

Такой "цепочкой" стала Венгрия. Такое мнение в эфире 24 канала высказал министр иностранных дел 2007 – 2009 годов Владимир Огрызко.

Обратите внимание Не надо путать грешное с праведным, – Кулеба об отношениях с Венгрией

Главная цель – нарушить единство

По его словам, не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять, что в этой ситуации нет случайности.

Есть определенная последовательность позиции Путина и России. Потому что они уже давно определили свою главную цель,

– подчеркнул Огрызко.

Он считает, что Украине надо быть спокойной и нельзя спешить. Так как и Владимир Путин, и Виктор Орбан – не вечны.

В контексте Венгрии – это проще. Потому что там все же происходят какие-то выборы. Есть надежда, что венграм надоела эта особа (Орбан – 24 канал) и его команда, и, возможно, на следующих парламентских выборах мы увидим значительно более евроцентристские и украинолюбивые правительство и парламент. Безусловно, не надо предпринимать никаких шагов по отношению к Венгрии касаемо вопросов языка и образования. Владимир Огрызко Экс-министр иностранных дел

Венгрия не может заблокировать вступление Украины в НАТО

Венгрия хочет думать, что ей удастся своим вето заблокировать вступление нашего государства в НАТО. Но не это государство является определяющим союзником в Альянсе.

Есть значительно более важные и мощные государства,

– подчеркнул Огрызко.

Когда Украина, как он отметил, действительно преодолеет свои внутренние проблемы, докажет миру, что поборола коррупцию и работают нормально суды, то США найдут достаточно аргументов, чтобы венгерские партнеры быстро поменяли свою позицию.

Венгрия начала угрожать блокировать вступление Украины в НАТО из-за критики газового соглашения с Россией.

Огрызко сказал, на что способен Путин: Смотрите видео