Об этом в программе Елены Трибушной "первые лица" на 24 канале рассказал командующий Украинской добровольческой армии и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Несмотря на это, шаги России стоит внимательно отслеживать.

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Как может действовать Путин

По мнению Яроша, сейчас наиболее вероятным сценарием возможного вторжения России является активизация боевых действий на востоке Украины.

Я об этом всегда говорю: Путин – КГБист, он действует как КГБист, поэтому ему нужен повод, провокация. Такую провокацию масштабную он, скорее всего не одну, готовит. Соответственно от этого мы уже будем отталкиваться и смотреть, как все будет разворачиваться. Дмитрий Ярош Командующий Украинской добровольческой армии

Ярош отметил, что для провокаций Путин может использовать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он также предположил, что в России уже разработали различные сценарии для возможного вторжения на украинскую территорию.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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"Первые лица" на 24 канале: смотрите видео

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