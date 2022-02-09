Об этом в программе Елены Трибушной "первые лица" на 24 канале рассказал командующий Украинской добровольческой армии и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Несмотря на это, шаги России стоит внимательно отслеживать.
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Как может действовать Путин
По мнению Яроша, сейчас наиболее вероятным сценарием возможного вторжения России является активизация боевых действий на востоке Украины.
Я об этом всегда говорю: Путин – КГБист, он действует как КГБист, поэтому ему нужен повод, провокация. Такую провокацию масштабную он, скорее всего не одну, готовит. Соответственно от этого мы уже будем отталкиваться и смотреть, как все будет разворачиваться.
Ярош отметил, что для провокаций Путин может использовать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он также предположил, что в России уже разработали различные сценарии для возможного вторжения на украинскую территорию.
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Войска России вблизи Украины: последние новости
- Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европейский Союз одобрил ряд санкций против России. Их введут после того, как Кремль прибегнет к агрессии против Украины.
- Российский МИД выдвинул ряд требований к Украине для якобы деэскалации конфликта. В частности, говорится об отказе от вооружения, которое государству передали иностранные партнеры, и прекращении сотрудничества с НАТО.
- В Украину 9 февраля прибыл уже девятый самолет с военной помощью от США. На этот раз на борту находилось более 80 тонн патронов. В целом Украина получила от США более 650 тонн оборонительных боеприпасов.
- В Польше заявили, что передадут украинским Вооруженным силам новую партию военной помощи. Соответствующее решение принял Совет министров страны.
- В России возмутились масштабной поддержкой Украины со стороны страны-членов НАТО. В частности, Кремль призвал остановить военную поддержку.